1º Seminário Municipal de Formação sobre a Lei da Escuta Protegida será realizado nesta sexta-feira, 16, em Gurupi

Por Redação

O promotor de justiça Sidney Fiore Júnior, na área de Infância e Juventude na cidade de Palmas, Tocantins, destacou a importância de os cidadãos se inscreverem para participar do 1º Seminário Municipal de Formação sobre a Lei da Escuta Protegida. “Estou aqui para fazer um convite especial para vocês, principalmente para quem trabalha na área da Infância e Juventude, na saúde, educação, assistência social, Conselho Tutelar, Polícia, Juiz de Direito, Defensor Público, Delegado de Polícia e, é claro, a promotora de Justiça Dra. Ana Lúcia. Todos que trabalham nesta área estão convidados para participar do 1º Seminário Municipal, onde vamos falar da Lei da Escuta Protegida”, disse o promotor.

O 1º Seminário Municipal de Formação sobre a Lei da Escuta Protegida será realizado em Gurupi nesta sexta-feira, 16 de agosto, no Centro Cultural Mauro Cunha, a partir das 08h. O evento é promovido pelo Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social da Criança e do Adolescente Vítimas ou Testemunhas de Violência, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania, a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a 9ª Promotoria da Infância e Juventude de Gurupi.

Faça seu inscrição neste link.

Confira a programação:

O seminário tem como tema “Integração: Articulando a Rede para Ouvir e Proteger” e visa consolidar a implementação da Lei 13.431/2017, que regulamenta a escuta especializada e o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A iniciativa busca fortalecer a atuação integrada dos diversos órgãos da Rede de Proteção, incluindo áreas como Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Juventude e Esporte, Segurança Pública e Conselho Tutelar, promovendo um atendimento humanizado e eficiente.

A secretária Municipal de Assistência Social, Rayane Nascimento, enfatiza que o seminário é uma oportunidade para orientar e fortalecer a rede de apoio, assegurando que as vítimas ou testemunhas de violência sejam ouvidas e protegidas de forma sensível e respeitosa. Durante o evento, serão discutidos os procedimentos que deverão ser adotados pelos diversos setores para garantir uma articulação eficaz e um atendimento adequado às crianças e adolescentes.