ACIG lança campanha Amor que Vale Prêmios para movimentar o comércio de Gurupi

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) lança, a partir do dia 8 de maio, a campanha Amor que Vale Prêmios, com o objetivo de fomentar o comércio local e impulsionar a economia da cidade. A ação se estende até 22 de outubro e abrange importantes datas comemorativas: Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças.

Durante os seis meses de campanha, os consumidores que realizarem compras nas empresas participantes poderão concorrer a diversos prêmios, com destaque para uma moto 0 km, uma máquina de lavar, uma caixa de som (boombox), duas bicicletas infantis, um notebook, um aparelho celular e 12 vales-compras, serão mais de 40 mil reais em premiações.

A expectativa da ACIG é que mais de 500 empresas, associadas e não associadas, participem da campanha, que utilizará urnas e blocos físicos como meio de coleta dos cupons. Estima-se que sejam distribuídos cerca de 250 mil cupons, com um impacto econômico previsto de R$ 25 milhões no comércio local, com base no valor médio de R$ 100 por cupom.

A iniciativa visa estimular setores variados, como móveis, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, artigos infantis, produtos de beleza, veículos automotores, produtos farmacêuticos, combustíveis, mercado imobiliário, agronegócio e indústria local. A campanha surge como resposta direta às dificuldades enfrentadas pelos comerciantes, como a queda nas vendas, redução do poder de compra da população e cortes no quadro de funcionários.

Moto 0 km garantida com apoio do Governo do Estado

Na última semana, a equipe da ACIG, representada pelo 1º Tesoureiro Jair Sakai e pelo diretor de Sistematização Marcus Vinicius Carvalho, esteve em Palmas para apresentar o projeto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico do Tocantins (CDE), junto à Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (SICS) e ao Governo do Tocantins.

A apresentação foi bem recebida e resultou na aprovação do fomento para a aquisição da moto 0 km, que agora integra oficialmente a premiação da campanha.

Apoio institucional e parcerias estratégicas

A campanha é uma realização da Fecomércio Tocantins e do Sicovar Tocantins, com realização da entidade, junto ao Sebrae e a Bicicletas e Companhia, apoio institucional da Faciet e da Prefeitura Municipal de Gurupi e parte do fomento viabilizado pelo Governo do Tocantins, por meio CDE, PICS e SICS.

Os patrocinadores confirmados são: Teto – Materiais para Construção, Oba Oba, Digitec New Sistemas, 4 Rodas, Posto Cometa, Farmácia Artesanal, Byte Sistemas, Restaurante Pague o Peso, Santo Antônio Autopeças e a Rádio Cidade FM.

A divulgação será feita dentro da Rádio Cidade FM, outdoors, redes sociais, carro de som, vídeos e panfletos, garantindo ampla visibilidade e engajamento da população.