Advogado detido por ofensas a atleta trans em jogo de vôlei responderá em liberdade

Por Wesley Silas

Um advogado de 65 anos foi detido em flagrante, no sábado (25), suspeito de proferir comentários transfóbicos contra uma atleta trans durante uma partida de vôlei realizada na Escola Municipal Luiza Borges, em Gurupi (TO). A vítima relatou constrangimento e humilhação diante da plateia, que incluía crianças. Pela decisão judicial, o suspeito foi liberado para responder ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares.

Segundo o Ministério Público do Tocantins (MPTO), a atleta Heitora Beatriz Freire Santos, 29 anos, atuava pelo time de Formoso do Araguaia quando os episódios teriam ocorrido. A defesa do suspeito, identificado como Giovani Fonseca de Miranda, alega que as condutas relatadas não ocorreram e que os fatos serão esclarecidos nos autos. A advogada Giovana Martins de Miranda informou ainda que o caso tramita em segredo de justiça e, por isso, não comentará detalhes.

Conforme depoimento prestado pela atleta à TV Anhanguera, os insultos teriam começado no início da partida, mas ela percebeu que eram dirigidos a ela ao trocar uma tornozeleira. Heitora relata que o suposto agressor fez referências a órgãos genitais e comparações que colocaram em dúvida sua presença na quadra, o que, segundo ela, a deixou humilhada e desvalorizada.

O MPTO confirmou a prisão em flagrante, e as medidas cautelares impostas pela Justiça não incluem prisão preventiva. As autoridades responsáveis pelo caso seguem com a investigação para apurar os fatos.

Fontes: Ministério Público do Tocantins; depoimento da atleta à TV Anhanguera; defesa do suspeito.