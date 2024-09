Amigos do Rio: Projeto retira mais de 25 toneladas de lixo de rio no município de Peixe

Mais de 280 voluntários se reuniram para ajudar na coleta do lixo no Rio Tocantins.

Aproximadamente 25 toneladas de lixo foram retiradas do Rio Tocantins neste último domingo, 01, durante a realização da 18ª edição do projeto Amigos do Rio, na cidade de Peixe, no Tocantins. Entre os muitos resíduos encontrados, os voluntários encontraram desde pneus, cadeiras e até mesmo fogões dentro do Rio Tocantins. Uma equipe aproximada de 290 voluntários, incluindo 65 barqueiros locais participaram da ação.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Peixe, foram retiradas mais de quatro caçambas cheias de lixo, equivalentes a aproximadamente 25 toneladas de lixo.

“Uma ação coletiva que objetiva conscientizar o cidadão e os turistas na preservação ambiental dos recursos naturais do Rio Tocantins, promovendo a limpeza com a participação de voluntários, o Poder Público, Empresas Privadas, Entidades e População em Geral”, comenta a secretária de meio ambiente Angélica Souza.

Para o Analista de Meio Ambiente da Energisa, Renan Rezende, a parceria entre as instituições é um marco na proteção do ecossistema. “Muitas outras prefeituras podem estar adotando essa iniciativa, nós já estamos nessa 18ª edição, e que isso possa durar por muito mais tempo, e novamente queremos parabenizar todos que participaram por essa ação que é de grande significância, em especial os voluntários da Energisa. Colaboradores que doaram parte do seu final de semana de descanso para ajudar nesta ação ao meio ambiente”, reforçou.

“Além de ser um dos nossos valores na Energisa, nós temos a sustentabilidade como foco, então a gente está aqui conscientizando a população, junto aos ribeirinhos, pra fazer essa limpeza, e a natureza agradece”, complementou o supervisor de medição Anderson Nogueira, que também esteve presente durante a ação como um dos voluntários.

O evento, que começou com um apelo popular, foi abraçado pelo poder público do município e também privado, como a Energisa, e agora faz parte do calendário da cidade. A cidade de Peixe possui muitos atrativos, como a Praia da Tartaruga, que conta com uma faixa de 225 mil m² de areias brancas, além das águas transparentes e perfeitas para banhos e práticas de esportes aquáticos.

