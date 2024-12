Blitz educativa reunirá AMTT, PRF, PM, e Detran-TO para reforçar segurança viária na BR-153 em Gurupi nesta sexta-feira, 20

Por Redação

Nesta sexta-feira, 20, a Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) da Prefeitura de Gurupi participará de uma blitz educativa em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM) e Detran-TO. A ação ocorrerá no perímetro urbano da BR-153, em Gurupi, das 17h às 20h, como parte da Operação Rodovida 2024/2025.

A Operação Rodovida, conduzida pela PRF, busca intensificar o patrulhamento e as abordagens nas rodovias federais, com o objetivo de reduzir os índices de acidentes de trânsito, especialmente em locais de maior vulnerabilidade, o que motivou a realização de ações integradas voltadas à segurança viária. A blitz terá como objetivo conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância do respeito às normas de trânsito.

O presidente da AMTT, Daltro de Deus, destacou a parceria entre as instituições reforça o compromisso com a promoção de um trânsito mais seguro e humano. “Ações conjuntas como essa são fundamentais para transformar o comportamento no trânsito. Trabalhar de forma integrada com instituições como a PRF, a Polícia Militar e o Detran-TO é essencial para alcançarmos um trânsito mais consciente e seguro. Essas parcerias fortalecem a fiscalização, a educação e a prevenção, salvando vidas e reduzindo os acidentes em nossa cidade”, afirmou.

Fonte: Fernando Vieira – Secom Gurupi