Brejinho de Nazaré se prepara para a 42ª edição da tradicional Festa do Vaqueiro

Por Redação

O município de Brejinho de Nazaré já está em contagem regressiva para receber um dos eventos mais aguardados do ano: a 42ª Festa do Vaqueiro, que será realizada no mês de maio de 2025. A celebração, que faz parte do calendário cultural da cidade, promete atrair visitantes de diversas regiões e movimentar a economia local com uma programação diversificada e cheia de tradição.

Com o tema “A força do vaqueiro, a alma do nosso povo”, a edição deste ano irá homenagear os homens e mulheres do campo, com uma agenda que inclui cavalgada, missa do vaqueiro, rodeio, momentos de fé, cultura e integração comunitária.

Segundo o prefeito Murilo Morais, a festa vai além do entretenimento:

“A Festa do Vaqueiro é uma expressão da nossa identidade cultural. É um momento de valorização das nossas raízes, da religiosidade e da força do povo brejinhense. Estamos preparando tudo com muito carinho para fazer uma edição histórica”, destacou.

A programação musical, um dos momentos mais aguardados do evento, será divulgada em breve pela organização. O público pode esperar grandes nomes da música regional e nacional que prometem agitar as noites da festa.

A Prefeitura, em parceria com as secretarias municipais e instituições locais, está finalizando os preparativos de infraestrutura, segurança e apoio aos visitantes para garantir que o evento ocorra com conforto, organização e muita alegria.

A expectativa é que a festa reúna milhares de pessoas e gere impacto positivo no comércio, na hotelaria e no turismo do município.

Fique atento aos canais oficiais da Prefeitura e o nosso Instagram: @festadovaqueiro2025 para mais informações e a divulgação das atrações musicais. Participe e viva essa experiência única!