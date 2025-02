Caravana Crédito Empresarial promovida pela ACIG e parceiros oferece oportunidades de financiamento para os empresários de Gurupi

O Auditório do SENAC em Gurupi recebeu, nesta quinta-feira, 06, a Caravana Crédito Empresarial, promovida pela ACIG em parceria com o Banco da Amazônia, Solve Gestão e Negócios, Sebrae e Faciet reuniu autoridades e empresários da região.

Por Redação

Organizado pela ACIG, Sebrae Tocantins, FACIET, Banco da Amazônia e Solve Gestão e Negócios, o evento apresentou diversas linhas de crédito do Banco da Amazônia, destinadas a micro, pequenas, médias e grandes empresas. Edmar Bernaldino enfatizou o FNO (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte), que financia projetos de infraestrutura e inovação, visando o crescimento econômico e social na região Norte.

“Nós tivemos a oportunidade de ver o auditório do SENAC repleto de empresários de Gurupi. Parabenizo a equipe organizadora pela mobilização dos empresários, permitindo que compreendam melhor como funcionam as linhas de crédito do banco. O próximo passo é garantir que esses recursos cheguem a todos os empreendedores de Gurupi”, afirmou Edmar Bernaldino.

Ele também mencionou que diversas atividades comerciais, incluindo construção civil, logística, transporte, saúde e hotelaria, podem ser financiadas por meio do banco.

“A Caravana do Crédito Empresarial foi inaugurada com grande sucesso. Tivemos a casa cheia, com mais de cem presentes, e conseguimos mostrar que o FNO é acessível. Ajudamos no crescimento das empresas com crédito de fomento, que conta com baixas taxas de juros e prazos longos de carência”, explicou Francieli Bernardi.

A Caravana proporcionou uma excelente oportunidade para os empresários terem acesso a informações sobre financiamentos e impulsionarem seus negócios.

“Participar deste evento foi incrível. O objetivo do Banco da Amazônia foi plenamente atingido ao apresentar suas melhores linhas de crédito. Também mostramos à ACIG e a importância do associativismo, destacando os diversos benefícios que podemos oferecer aos empresários. A ACIG está atenta às necessidades de seus associados e do empresariado como um todo”, ressaltou Raimundo Bonfim.

Presença:

Entre os presentes estavam o vice-prefeito de Gurupi, Adailton Fonseca; o presidente da ACIG, Raimundo Bonfim; o Superintendente do Banco da Amazônia no Tocantins, Edmar Bernaldino; o Diretor Comercial do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo; o vice-presidente da CDL, Márcio Pinheiro; o presidente da FACIET, Fabiano do Vale; o diretor técnico do Sebrae Tocantins, Rogério Ramos; a gerente do Sebrae em Gurupi, Paula Alencar; e a projetista da Solve Gestão e Negócios, Francieli Bernardi, além de membros da agência local.

Contatos:

Os interessados em conhecer mais sobre as linhas de crédito disponíveis e que não puderam comparecer ao evento podem entrar em contato com o Gerente Geral da Agência de Gurupi, Guido Bianchi, pelo telefone (63) 9 9121-8008. Para informações sobre os benefícios da ACIG, os interessados devem ligar para (63) 3312-4303 ou (63) 9 8468-4422.