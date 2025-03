Cariri recebe R$ 500 mil de emenda do deputado Gaguim para fortalecer a saúde pública

da redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins anunciou a chegada de R$ 500 mil para o Fundo Municipal de Saúde, recurso destinado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Gaguim. O investimento será essencial para fortalecer os serviços de saúde do município, garantindo mais qualidade e acesso para a população.

Com esse montante, a gestão municipal poderá adquirir novos equipamentos, melhorar a infraestrutura das unidades de saúde e ampliar os atendimentos para os caririenses.

O prefeito Tetin celebrou a conquista e destacou o avanço da saúde na cidade. “A saúde de Cariri segue avançando a cada dia, e estamos muito gratos por esse importante passo! Juntos, vamos construir uma cidade cada vez mais saudável e próspera”, afirmou.