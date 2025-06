Secretaria de Assistência Social de Cariri do Tocantins realiza a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social

Por Redação

Nesta quarta-feira, 04/06, foi sediada no município de Cariri do Tocantins, a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), com o objetivo de avaliar políticas públicas e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A décima segunda edição da Conferência foi realizada também com o apoio do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), e teve como abordagem principal o tema: “20 Anos do SUAS – Construção, Proteção Social e Resistência”, que foi ministrado pela palestrante convidada, a assistente social Élida Zarpellon.

Entre as principais autoridades políticas da cidade que prestigiaram a abertura do evento estavam: o prefeito Elton Moreira, a primeira-dama e secretária de assistência social, Ana Paula Carvalho, a vice-prefeita Ivonete Pereira, o vereador presidente da Câmara Legislativa Municipal, Júnior Chaveiro e demais vereadores.

Durante a Conferência os participantes discutiram sobre cinco eixos temáticos divididos em: Universalização do SUAS; Aperfeiçoamento Contínuo do SUAS; Integração de Benefícios e Serviços Sócioassistenciais; Gestão Democrática, Informação no SUAS e Comunicação Transparente; e Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do SUAS.

“Este é um momento importante para o nosso município, onde serão tomadas grandes decisões e será planejado também o presente e o futuro da nossa sociedade, em especial a mais humilde e vulnerável, a qual temos um grande carinho em cuidar”; disse o prefeito Elton Moreira, desejando a todos os presentes, uma ótima conferência.

Para a primeira-dama e secretária municipal de assistência social, Ana Paula Carvalho, o município de Cariri do Tocantins deu um passo pioneiro ao implantar uma ferramenta digital da gestão do SUAS, que otimiza o acompanhamento dos atendimentos e torna a gestão ainda mais transparente, eficiente e integrada.