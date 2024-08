Cariri se prepara para a 5ª edição da Agrosoja com grandes atrações e adaptações

Por Redação

A Prefeitura Municipal de Cariri confirma a realização da 5ª edição da Agrosoja, evento tradicional que celebra o agronegócio e a cultura local. Em virtude do período eleitoral e das recomendações dos órgãos de controle, a edição deste ano acontecerá com adaptações para atender às restrições, garantindo uma festa responsável e segura para todos.

As festividades terão início no dia 7 de setembro, com o tradicional Encontro das Comitivas e a cavalgada. A animação ficará por conta da Banda Tri Show e do DJ Gabriel.

A programação continua nos dias 13 e 14 de setembro, com grandes nomes da música nacional. No dia 13, a dupla Gino e Geno e o MC Jacaré subirão ao palco para animar o público. Já no dia 14, a festa fica por conta da banda Barões da Pisadinha.

Devido às reformas em andamento no Parque de Exposição, visando aprimorar ainda mais a estrutura para eventos futuros, a Agrosoja acontecerá excepcionalmente ao lado do campo de futebol. A mudança não afeta a programação.

O prefeito Júnior Marajó ressalta o compromisso da gestão municipal em manter a tradição da festa, superando as dificuldades impostas pelo momento atual. “Em razão das limitações do período eleitoral e as exigências, por vezes impraticáveis, de alguns artistas, buscamos alternativas para garantir a realização da Agrosoja. Nosso objetivo é fomentar o turismo, o comércio local e celebrar essa festa que já se consolidou no calendário da região”, afirma.