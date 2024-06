Cariri: Secretaria Municipal de Assistência Social lança 6º Baile das Debutantes

Por Redação

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Cariri do Tocantins, realizou nesta quarta-feira, 12/06, o lançamento oficial da 6ª edição do Baile das Debutantes, previsto para acontecer na data de 03 de agosto, no salão de eventos do Balneário Municipal Clarinda Francisca Almeida e Silva.

Para o lançamento oficial do evento, foi realizada uma cerimônia de apresentação das 28 garotas caririenses que debutam os 15 anos de idade, e que foram contempladas por meio de inscrição para ganharem uma festa comunitária de aniversário promovida pela Prefeitura Municipal.

O lançamento contou com a presença da secretária de assistência social, Andreia Cristina, e na ocasião, as debutantes, acompanhadas pelos pais ou responsáveis, receberam informações sobre a rotina de ensaios para as apresentações que serão exibidas no dia do baile, entre outros esclarecimentos.

Também compareceram ao lançamento, a secretária de administração, planejamento e gestão, Micheline Pereira, a vereadora Vanusa Luciano, o vereador José Ponciano, além da equipe de apoio formada por servidores da Semas, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).