Carnaval 2025: Circuito da folia em Gurupi e Trevo da Praia terão postos de atendimento à saúde

Por Redação

Os foliões que forem curtir o Carnaval 2025 em Gurupi e no Trevo da Praia contarão com uma estrutura especial de atendimento à saúde. A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), disponibilizará postos de atendimento para garantir um suporte rápido e seguro em caso de necessidade.

No circuito da folia, haverá um Posto de atendimento de Saúde com uma equipe para prestar primeiros socorros que estará disponível das 19h até às 4 horas da manhã ou enquanto estiver tendo shows e foliões na avenida. O espaço contará com um enfermeiro, um técnico de enfermagem, equipamentos necessários para atendimento emergencial, além de um ambulância com motorista para casos em que for necessário levar pacientes para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gurupi.

No Trevo da Praia, onde também haverá programação festiva organizada pela Prefeitura, a Semus também garantirá suporte com uma ambulância, enfermeiro e técnico de enfermagem, reforçando a segurança dos foliões na região.

A secretária de Saúde Luana Nunes ressaltou que a estrutura é equipada para fazer os primeiros socorros. “ Teremos todo o suporte tanto para esses primeiros atendimentos, quanto para avaliar, diagnosticar, fazer os primeiros socorros e se necessário, a ambulância estará ali de plantão para fazer o transporte rápido e seguro do folião para a UPA”, afirmou.

Bloco da saúde

Como já é tradição, o Bloco da Saúde abrirá as festividades ao lado dos blocos das Secretarias de Cultura, Esporte e Juventude e da Mulher. Neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) levará para a avenida mensagens de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e combate à dengue, reforçando a importância dos cuidados durante a folia.

O bloco contará com a participação das Unidades de Saúde da Família de Gurupi, do povoado Trevo da Praia, do assentamento Vale Verde, além das equipes do CCZ, Clínica da Mulher e Policlínica.