Cinema Socioeducativo: CEIP-SUL leva adolescentes ao cinema para assistirem o curta e stop-Motion produzido na unidade

Por Wesley Silas

Na quarta-feira, 21 de maio, o CEIP-SUL, localizado em Gurupi, alcançou um marco significativo no sistema socioeducativo do Tocantins. A unidade levou todos os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa ao Cineteatro do Sesc para a estreia do curta-metragem “De Volta à Floresta”, produzido utilizando a técnica de stop-motion.

A exibição marcou a culminação do projeto “Arte, Cinema e Socioeducação”, financiado pelo edital PNAB 2024. Desenvolvido pelos agentes socioeducativos Ellys Mara Silva, Rafael Rabello e Nathiellen Gomes, o projeto incluiu oficinas de roteiro, fotografia e animação, incentivando o protagonismo e a criatividade dos jovens participantes.

O evento contou com a presença de instituições parceiras como a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Secretaria Municipal da Juventude, a Superintendência e Gerência do Sistema Socioeducativo e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), destacando a importância educacional das medidas socioeducativas.

“O projeto “Arte, Cinema e Socioeducação” representa a essência do que defendemos: a medida socioeducativa como oportunidade. Ao permitir que os adolescentes assumam o controle de suas narrativas por meio de uma câmera, mostramos que é possível ressignificar suas trajetórias através da arte e do protagonismo. Não estamos apenas exibindo um filme, mas sim projetando futuros”, afirmou Marcos Vinícius Rodrigues, chefe da unidade.

A equipe do CEIP-SUL organizou toda a logística do evento, com o apoio dos agentes de segurança e servidores da unidade. Ao final da exibição, foi oferecido um coffee break aos participantes.

Stop Motion

Stop motion é uma técnica de animação que consiste em criar a ilusão de movimento a partir de uma série de fotografias sequenciais. Na produção de stop motion, objetos inanimados são fotografados quadro a quadro, com pequenos ajustes entre cada imagem, e, quando reproduzidas em sequência, essas fotografias criam a sensação de movimento.