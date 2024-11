Com chapa única, eleição da nova diretoria da ACIG acontece nesta sexta-feira

Por Wesley Silas

Nesta sexta-feira, 22 de novembro, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) realizará a eleição para a escolha da nova diretoria do biênio 2025/2026. Conhecida por ser a maior entidade em número de filiados entre as grandes cidades do Tocantins, a ACIG conta com mais de 530 membros ativos.

A eleição será marcada por uma chapa única, liderada pelo empresário Raimundo Bonfim Batista, candidato à presidência. A equipe também inclui Poliana Cirqueira Lopes como candidata a vice-presidente, representando o setor do agronegócio. Outros nomes de destaque na chapa são os ex-presidentes Jair Sakai e Marcelo Dominici.

Outro membro relevante, Itelvino Pisoni, presidente da Fecomércio, integrará o Conselho Consultivo, representando a Imperador Agro. A votação ocorrerá na sede da ACIG, entre 8h e 17h.

A ACIG permanece ativa em debates importantes que impactam a economia do sul do Tocantins, reforçando seu papel de influência local.