Com investimentos de mais de R$ 350 mil, Governo do Tocantins anuncia reforma da iluminação do Estádio Resendão em Gurupi

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Atos Gomes, reforçou a importância da obra para a região sul do Estado.

”Essa será mais uma grande entrega do Governo do Tocantins, um marco para os desportistas e atletas de Gurupi e de todo o Tocantins. O estádio Resendão é uma das principais praças esportivas do Estado e já recebeu grandes jogos. Em breve, entregaremos à população, uma nova iluminação, adequada para a realização de grandes eventos”.

O presidente do Gurupi Esporte Clube e da Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA), Wilson Castilho, destacou que as melhorias no estádio ajudarão a fortalecer o esporte em Gurupi. “A gente agradece a Secretaria dos Esportes e Juventude e o nosso governador Wanderlei Barbosa, que é um desportista e já jogou nesse estádio por diversas vezes, no Campeonato Estadual. É com grande alegria que recebemos essa notícia, para que o Gurupi em 2025, possa voltar a sediar jogos a noite”, disse o desportista.

“O estádio Resendão é um palco emblemático do esporte tocantinense, já recebemos grandes jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, muitos times já passaram por aqui. A iluminação vem atender um anseio da comunidade esportiva para que tenhamos mais qualidade na realização dos eventos”, destacou o secretário Municipal de Juventude e Esportes de Gurupi, Iron Júnior.