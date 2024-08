Com programação rica em shows, Sindicato Rural de Peixe fecha parceria com a PM para garantir segurança

Após assumir a presidência do Sindicato Rural de Peixe, Pedro Luiz Prevedello tem transformado anualmente a cidade de Peixe em um centro de celebração para o agronegócio e para a comunidade local e regional. Em uma demonstração de compromisso com a segurança e o bem-estar dos participantes, o presidente anunciou recentemente uma parceria estratégica com a Polícia Militar para garantir a ordem durante a cavalgada e na festa.

Por Wesley Silas

Nesta semana, durante uma visita ao 4º Batalhão da Polícia Militar, Prevedello firmou colaborações para assegurar a integridade do evento e da tradicional cavalgada.

“Reuni-me com o comandante do 4º Batalhão, Coronel Weslley Dias Costa, e com o tenente-coronel Jaime Porfírio de Souza, que prometeram o apoio da cavalaria da PM na cavalgada da ExpoPeixe e um reforço significativo do efetivo policial durante a 5ª Exposição”, declarou Prevedello.

A programação da ExpoPeixe 2024 promete ser um destaque, com início no dia 14 de setembro com a cavalgada que será animada com os shows de Ceian Muniz e Luciana Batidão e, uma série de shows entre os dias 18 e 21. Artistas de renome nacional como Mastruz com Leite, Evoney Fernandes, Rony Sertão, Jefferson Morais, Bruna Alves, Marí & Walter, Thullio Milionário, Patrícia Borges Vaqueira e DJ Luciano subirão ao palco, garantindo entretenimento de qualidade. O rodeio ficará por conta da voz de Sidimar Gomes.

Além dos shows, o evento contará com uma diversificada praça de alimentação, um parque de diversões, e uma variedade de stands de expositores do setor agropecuário. A programação é complementada por cursos e palestras técnicas, reforçando o compromisso do evento com a educação e o desenvolvimento agroindustrial da região.