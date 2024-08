Concessionária anuncia alteração no tráfego da BR-153 durante entrega de duplicação em Gurupi

Trecho entre os km 662 e 671 terá fluxo com vias duplicadas após às 13h. Motoristas devem se atentar à sinalização do local

Por Redação

Com a entrega do primeiro trecho das obras de duplicação da BR-153/TO, em Gurupi, motoristas devem redobrar a atenção à mudança no tráfego no sentido norte, que ocorrerá logo após a inauguração, nesta quinta-feira (1º). A partir de 13h, entre os km 662 e 671, o fluxo segue pelas vias duplicadas, garantindo mais agilidade para mais de 9 mil veículos que percorrem a região todos os dias.

Os locais estarão devidamente sinalizados e os condutores devem se atentar às orientações dispostas nas vias. Esta é a primeira entrega de uma série de obras iniciadas em setembro de 2023, a maior obra de duplicação contratada do Brasil.

Entrega antecipada

Nesta primeira etapa, serão entregues de forma antecipada 8 km de rodovia duplicada no trecho urbano de Gurupi, entre os km 662 e 671, no sentido norte, resultado de R$ 40,5 milhões em investimentos. As obras também geraram 1300 empregos, entre diretos e indiretos, além de beneficiar os usuários da rodovia, com mais comodidade e mobilidade – por esse trecho, passam mais de 9 mil veículos por dia.

Além da duplicação, o trecho recebeu também uma ponte nova, além da adequação de uma estrutura já existente, sobre o córrego Pouso do Meio. Também foi realizada a implantação de três retornos.

Ao todo, em Gurupi e Aliança do Tocantins, serão entregues, até o fim do ano , 11,25 km de duplicação, com três retornos, passagens inferiores, uma passarela para pedestres e dois viadutos nas entradas norte e sul da cidade. Já em Aliança, são 1,6 km de duplicação, dois dispositivos de passagem superior e 1,6 km de vias marginais em cada um dos dois sentidos.

A obra totaliza R$ 200 milhões em investimentos. Isso marca mais um grande investimento no Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins, além de representar mais oportunidades para o setor produtivo da região, com mais facilidade de escoamento da produção, ainda abre caminhos para o turismo e proporciona mais segurança para motoristas e pedestres.

Cronograma de duplicação

Ao todo, o contrato de concessão prevê 622 quilômetros de duplicações – 57% com previsão de conclusão até o 10º ano. Serão investidos R$ 7,8 bilhões em obras, além de outros R$ 6,2 bilhões relativos a custos operacionais, conforme estimativas do Governo Federal.

Somente no Tocantins, está prevista a duplicação de 173,98 km. Em Goiás, até o final do 4º ano de concessão, serão cerca de 53,44 quilômetros de duplicações, contemplando Uruaçu (16,4 km), Campinorte (7 km), Rialma (28,6 km) e Rianápolis (1,4 km). E até o final do contrato, serão 448,54 quilômetros de rodovias duplicadas no estado.

SERVIÇO:

Cerimônia de entrega do primeiro trecho das obras de duplicação da BR-153, em Gurupi

Quando: quinta-feira (1º/08)

Horário: 11h

Local: KM 665,5 – Sentido sul da BR-153, em Gurupi (TO)