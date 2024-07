Deputado Gutierres Torquato e Presidente da Ageto, Márcio Pinheiro acompanham TO-365 reafirmam compromisso do Governador Wanderlei com a conclusão da obra que dá acesso ao Trevo da Praia

Por Redação

Na manhã desta quarta-feira, 10, o deputado estadual Gutierres Torquato esteve presente na TO-365 para acompanhar o progresso da obra de acesso ao Trevo da Praia, um projeto muito aguardado pelos moradores da região. Ao lado do presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, e de outros responsáveis pela obra, Gutierres Torquato destacou a importância dessa realização para a comunidade local e agradeceu ao governador Wanderlei Barbosa por tornar esse sonho possível.

O acesso ao Trevo da Praia é uma reivindicação antiga dos moradores, que agora vêem grande parte da obra já na fase de conclusão. Até o momento, 15 km de malha asfáltica foram finalizados, e a previsão é de que os 30 km totais sejam concluídos até o final deste ano. O deputado Gutierres Torquato ressaltou a importância desse avanço para a região.

“Esta obra representa um marco para todos os moradores da região. O governador Wanderlei Barbosa e o vice-governador Laurez Moreira têm se mostrado incansáveis em seu compromisso com o desenvolvimento do Tocantins. A conclusão desta obra não apenas facilitará o acesso ao Trevo da Praia, mas também impulsionará o turismo e a economia local,” afirmou Gutierres Torquato.

O presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, também destacou a qualidade e a eficiência dos trabalhos realizados até o momento. “Estamos empenhados em concluir os 30 km de malha asfáltica até o final do ano. Esse projeto é fundamental para a infraestrutura do nosso estado e para a qualidade de vida dos moradores,” disse o presidente Márcio Pinheiro.

A obra de acesso ao Trevo da Praia na TO-365 é uma iniciativa que reafirma o compromisso do governo do estado em melhorar a infraestrutura e promover o desenvolvimento regional. A expectativa é que, no próximo ano, o governador Wanderlei Barbosa e o vice-governador Laurez Moreira possam entregar a conclusão dessa obra tão esperada pela comunidade.

Fonte: Ascom Dep. Est. Gutierres Torquato