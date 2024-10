Desafios do trânsito em Gurupi exigem ações coordenadas

Por Wesley Silas

O trânsito em Gurupi enfrenta sérios desafios que necessitam de atenção das esferas municipal, estadual e federal. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, a cidade possui uma frota de 76.665 veículos, enquanto 46.709 motoristas estão habilitados, sendo 28.650 (59,65%) na categoria AB, que permite conduzir motos e veículos de quatro rodas. A situação se complica devido à cidade ser cortada pela BR-153, especialmente em feriados prolongados, como no último carnaval, quando a Concessionária Ecovias registrou 60 mil veículos trafegando pela rodovia entre Talismã e Aliança do Tocantins, além do movimento nas rodovias estaduais.

Aumento de Ocorrências no Trânsito

No primeiro semestre, foram registradas 520 ocorrências de trânsito, sinalizando um aumento que sobrecarrega a UPA e o Hospital Regional de Gurupi. Diante disso, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), por meio do Núcleo Aplicado das Minorias e Ações Coletivas (Nuamac), destacou a necessidade urgente de melhorias na segurança do trânsito.

“A recomendação foi emitida em vista do aumento de acidentes, com lesões graves e mortes,” informou a Defensoria. O documento sugere que o Município implemente fiscalização mais eficaz, apresente dados que comprovem a redução de acidentes e estude a realização de concurso público para Agentes de Trânsito.

O Nuamac Gurupi enfatiza a responsabilidade do Município em fazer cumprir as normas de trânsito, tanto por meio de fiscalização quanto por ações educativas. “Um trânsito seguro não apenas preserva vidas, mas também disciplina o comportamento coletivo como exercício de cidadania diária,” destaca a recomendação.

De acordo com o Relatório de Inteligência da Polícia Militar do Tocantins, 520 ocorrências foram registradas no primeiro semestre deste ano.

Policiamento e Medidas Adicionais

Em resposta às recomendações do Nuamac Gurupi, o 4º Batalhão da Polícia Militar de Gurupi informou que realiza policiamento contínuo, educativo e repressivo, em parceria com a Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) e o Detran. Em maio, solicitaram à Agência Local de Inteligência um levantamento dos pontos críticos para direcionar o policiamento às áreas mais necessitadas.

Sugestões de Melhorias:

1. Maior Integração entre Entidades: Promover reuniões regulares entre as esferas municipal, estadual, e federal para discutir soluções práticas e coordenadas.

2. Campanhas Educativas: Lançar campanhas educativas para conscientizar a população sobre segurança no trânsito.

3. Infraestrutura Viária: Investir na melhoria da infraestrutura viária da cidade para facilitar o fluxo de veículos e pedestres e otimizar a sinalização.

4. Tecnologia no Trânsito: melhorar o sistemas de monitoramento inteligente que ajudem na gestão do trânsito e na fiscalização como câmeras e radares eletrônicos.