Dianópolis vai às ruas nesta quarta-feira, 12, em busca de justiça pela morte do cantor Ícaro Dias após ser atropelado por um advogado

Por Redação

Nesta quarta-feira, 12 de março de 2025, a cidade de Dianópolis se mobiliza para uma caminhada em memória do jovem Ícaro Fernandes Dias, que perdeu a vida em um trágico acidente na TO 040, há um ano. A “Caminhada do Silêncio” terá início às 17h, com saída do posto Serra Geral, seguindo pela Avenida 7 de Setembro, até a Praça Central.

Ícaro, de apenas 23 anos, era servidor público e um músico querido na região. Ele estava em uma motocicleta com a jovem Isabel Resplandes quando foram atropelados pelo advogado Pedro Nonato Bernardes Gonçalves, que, segundo informações da época e do boletim de ocorrência, estava sob efeito de bebida alcoólica. Ambos foram hospitalizados, mas Ícaro não resistiu após permanecer internado por 30 dias na UTI do Hospital Geral de Palmas, onde sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Ele faleceu em 23 de julho de 2024, após passar por diversas cirurgias e procedimentos.

A caminhada pacífica é organizada por familiares e amigos de Ícaro, que buscam justiça e conscientização sobre os perigos da combinação entre álcool e direção. O advogado Pedro Bernardes, natural de Goiânia e com 45 anos, foi preso e levado à Casa de Prisão Provisória de Dianópolis, mas foi liberado após o pagamento de fiança. Ele não sofreu ferimentos no acidente e, até o momento, não enfrentou as consequências legais que familiares e amigos de Ícaro esperam.

A comunidade se une para honrar a memória de Ícaro e exigir justiça, relembrando a importância de um trânsito mais seguro e responsável. Todos estão convidados a participar da caminhada em solidariedade à família e amigos do jovem músico.