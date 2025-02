Dificuldades financeiras levam prefeituras de Porto Nacional e Palmas a cancelar o carnaval; enquanto a Prefeitura de Gurupi se prepara para receber turistas

Entre as quatro principais cidades do Tocantins, apenas Gurupi realizará carnaval neste ano. No caso de Palmas, o Carnaval da Fé foi cancelado pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos devido a dívidas que chegam a R$ 300 milhões. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Porto Nacional informa que também não irá realizar o Carnaval 2025 (Porto Folia) devido às dificuldades financeiras enfrentadas. O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, foi o único a justificar o aumento no número de casos ativos de COVID-19 como motivo para cancelar a festa. Em resposta às polêmicas relacionadas aos trechos do canteiro que foram modificados, a Prefeitura de Gurupi informou que todos serão reconstituídos após o encerramento da programação carnavalesca.

Por Redação

Para aqueles que participarão das festividades em Gurupi, recomenda-se seguir as orientações de saúde. Em caso de sintomas gripais, o ideal é permanecer em casa, evitando a transmissão do vírus . Se o isolamento não for possível, sugere-se o uso de máscara, lembrando que, embora a COVID-19 esteja se mostrando menos letal, a precaução ainda é necessária.

Preparativo para festa em Gurupi

A Prefeitura de Gurupi realizou uma adaptação temporária no canteiro central da Avenida C para viabilizar o tráfego dos trios-elétricos durante o Carnaval. A medida tem como objetivo garantir a segurança dos foliões e a fluidez do evento, que é uma das festividades mais aguardadas pela comunidade.

Sobre os canteiros modificados

Os trechos do canteiro que foram modificados serão reconstituídos após o encerramento da programação carnavalesca, preservando a estrutura urbana. Além disso, os arbustos e a grama retirados foram transplantados para outras áreas da cidade, garantindo a manutenção da vegetação e da biodiversidade local.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, ressaltou a importância da ação para o sucesso do evento.

“Estamos trabalhando para garantir um Carnaval seguro e organizado para todos, sem deixar de lado o cuidado com a nossa cidade. O Carnaval de Gurupi impulsiona o turismo e movimenta a economia local, e essa estruturação é fundamental para sua realização com segurança”, afirmou.

A Prefeitura reforça o pedido de compreensão da população e convida a todos para aproveitarem a festa com responsabilidade, contribuindo para um ambiente seguro, festivo e harmonioso.