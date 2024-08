Duplicação da BR153: Empresários associações pedem mudanças retorno do Posto Décio e mudanças nos trechos Rua 20 e Rua para melhorar acessibilidade

Por Redação

A evolução também trás transtorno, e enquanto muitos flash eram voltados para autoridades, faltou a exposição para resolver gargalos decorrente a mudança do trecho da obra, levando prejuízos à associações Jandira, Agrivida, Tira Entulho e Cooperativa de Resíduos Compre e ao Posto Décio quem emprega mais de 120 pessoas.



AACIG, representada por seu presidente Wilson de Souza, diretores e empresários estiveram presentes ontem cedo, (01/08), na recepção ao Ministro dos Transportes Renan Filho, que veio a Gurupi para entregar o primeiro trecho das obras de duplicação da BR-153/TO.

No momento, os empresários e representantes da ACIG entregaram ao ministro duas notas técnicas, feitas pelo Engenheiro Rubens Mazzaro, além de ofícios, com mudanças que trarão melhorias as obras realizadas pela Ecovias Araguaia.

O primeiro ponto são correspondentes aos trechos Rua 20 e Rua 7 respectivamente, além da solicitação do alongamento das marginais.

Outro ponto, foi a solicitação de mais um retorno, logo após o Posto Décio, pois isso facilitará o acesso há ele, que possui mais de 200 funcionários, a Associação Agrivida, a Cooperativa de Resíduos, aos fazendeiros da região de 3 lagoas, dentre outros. Se não houver esse retorno, haverá um prolongamento no caminho, além da logística que ficará prejudicada, gerando mais custos e riscos para população.

“Ontem foi um momento muito importante para nós. Conseguimos entregar os documentos ao ministro e esperamos que nossas solicitações sejam atendidas, pois serão benéficas para cidade de Gurupi”, disse Wilson de Souza.

“Uma obra da magnitude em que estamos vivenciando, fará com que nossa cidade cresça ainda mais. Agradeço aos empresários que confiam na Associação e juntos fortalecemos a nossa classe. Agradeço a prefeita Josi Nunes pelo intermédio em nossa fala e abertura para conseguirmos entregar os documentos ao ministro Renan Filho”, completou o presidente da ACIG.