Eduardo Siqueira Campos destaca protagonismo de Palmas e propõe pacto habitacional durante abertura do Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção Civil

Chefe do Poder Executivo enfatizou a proposta de construção de 4 mil unidades habitacionais em regime de cooperação entre a Prefeitura de Palmas e o Governo do Estado

Por Redação

Em um discurso marcado por projeções ambiciosas e apelos à união federativa, o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, discursou na abertura do Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção Civil (FNNIC), realizado nesta quinta-feira, 29, no Palácio Araguaia José Wilson Siqueira Campos.

Logo no início de sua fala, Eduardo fez referência histórica à Carta de Belém (2019), documento que consolidou a inclusão da Região Norte no FNNIC, exaltando o orgulho de ver a Amazônia representada nos debates do setor. “Nada é por acaso”, afirmou, ao destacar a importância do Fórum para a integração regional e tecnológica da construção civil.

O prefeito reforçou o papel da construção na economia palmense, que representa cerca de 40% da atividade econômica da capital. “Isso mostra o impacto direto que este fórum terá sobre o nosso desenvolvimento. Palmas é, talvez, hoje, a Capital com maior volume proporcional de novos empreendimentos no país”, enfatizou.

Em tom otimista, Eduardo destacou o avanço de Palmas no uso de tecnologias, como o BIM (Building Information Modeling), e comemorou a viabilização do Parque Tecnológico, que recebeu recentemente as licenças municipais e R$ 30 milhões para início das obras. “Palmas não é apenas a última capital planejada. É uma cidade que respira inovação. Temos que usar a tecnologia para reduzir burocracias e facilitar o ambiente de negócios”, declarou.

Proposta de pacto habitacional

Um dos momentos mais marcantes do discurso foi a proposta de construção de 4 mil unidades habitacionais em regime de cooperação entre a Prefeitura de Palmas e o Governo do Estado. A ideia prevê que cada ente disponibilize terrenos para 2 mil lotes, com o objetivo de viabilizar projetos de moradia mais dignos e sustentáveis.

“Nosso sonho não é o prédio popular, é a casinha com quintal. Um lar que promova dignidade. Se nos unirmos, faremos disso realidade”, afirmou Eduardo, dirigindo-se diretamente ao ministro das Cidades, Jarder Filho, e ao governador Wanderlei Barbosa, presentes no evento.

Sustentabilidade e infraestrutura

Eduardo também abordou desafios relacionados às mudanças climáticas e à necessidade de repensar os planos diretores urbanos, principalmente em relação à drenagem urbana. Ele defendeu a criação de um novo marco nacional da macrodrenagem, especialmente para as cidades da Amazônia e do Cerrado, áreas mais vulneráveis a eventos climáticos extremos.

“O que vemos hoje nos telejornais são enxurradas que arrastam tudo. Cidades, vidas, economias. É hora de agir com visão e planejamento”, alertou.

O FNNIC segue até o dia 30 de maio, com uma programação que inclui debates sobre inovação, sustentabilidade, habitação e infraestrutura, com a presença de especialistas e representantes de entidades nacionais da construção civil.

Texto: João Lino Cavalcante

Edição: Wédila Jácome