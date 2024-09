Emendas de R$ 6,8 milhões do senador Irajá para Lavandeira estão sendo investigadas pela CGU

Por Redação

A cidade de Lavandeira tem enfrentado sérios problemas na administração dos recursos provenientes de emendas parlamentares enviadas pelo senador Irajá Abreu (PSD). O pequeno município, com uma população de apenas 1.954 habitantes, recebeu R$ 6,78 milhões entre 2020 e 2023, tornando-se o município com o maior valor per capita em emendas no estado. Apesar do montante expressivo, a execução das obras financiadas por esses recursos tem sido marcada por atrasos, má gestão e uso ineficiente do dinheiro público, o que levantou suspeitas e investigação da Controladoria-Geral da União (CGU).

Entre os principais projetos que receberam emendas, destacam-se a construção de uma quadra poliesportiva, iniciada em 2022 e com orçamento de R$ 478.500,00, cuja conclusão já foi adiada para 2025. Além disso, o ginásio de esportes, outra obra de destaque, também teve seu prazo de entrega prorrogado, com apenas 13% dos recursos aplicados até o momento. Esses atrasos evidenciam a falta de planejamento adequado e a incapacidade de o município gerir os recursos de forma eficiente.

Os problemas, porém, não se limitam às obras em andamento. A auditoria realizada pela CGU aponta uma série de irregularidades na aplicação dos recursos. Equipamentos de saúde, como um bisturi elétrico, foram adquiridos sem necessidade real, e outros itens, como macas e aparelhos de ar-condicionado, estão danificados por armazenamento inadequado. A mistura de verbas federais com outros fundos, prática proibida por lei, também foi detectada, dificultando a rastreabilidade e o controle dos gastos.

Má gestão das emendas

A destinação de altos valores para o município por parte do senador Irajá, levanta diversas suspeitas e críticas. Além disso, mostra também que não há um critério ou supervisão por parte do parlamentar, e que a má execução dos projetos está comprometendo o desenvolvimento local e desperdiçando milhões em dinheiro público.

O estado do Tocantins possui 139 municípios e uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes. Diante desse cenário, causa estranheza o fato de o senador Irajá destinar uma quantia tão alta de recursos a um município tão pequeno como Lavandeira, especialmente quando a má gestão desses valores levanta sérias suspeitas de corrupção.