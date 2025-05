Estudante de Gurupi é a vencedora da etapa estadual do 54º Concurso Internacional de Cartas dos Correios

Por Redação

Kauanne Ribeiro Silva, do 9° ano na Escola Estadual Vila Guaracy, em Gurupi, é a vencedora da etapa estadual do 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios. A estudante, de 14 anos, e a instituição de ensino receberão premiações de R$ 2,3 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente, conforme o regulamento.

A segunda e a terceira colocadas estaduais são:

Iza Fernanda Barcelos Oliveira, do Colégio Militar do Estado do Tocantins Professora Maria Guedes, em Palmeirópolis.

Ester Fernandes Dias, da Escola Estadual Professora Alcides Rodrigues Aires, em Porto Nacional.

Nesta edição, os jovens foram convidados a darem voz à imensidão do mar, mergulhando em sua grandiosidade, nas ameaças que enfrenta e na importância de sua preservação. Com o tema “Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo”, os participantes tiveram a chance de expressar sua consciência ambiental em uma mensagem ao mundo.

Etapa nacional – Já as primeiras colocadas na etapa nacional são:

Beatriz Kfouri Azevedo, da Maple Bear Aracaju, em Aracaju/SE;

Ana Luíza Costa Silva, da Associação Educacional Professora Noronha, em Dom Pedro/MA;

Sâmia Gabriele Freitas Costa, do Centro Educacional Contexto, em Parnaíba/PI.

No Brasil, o certame é desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional, onde são selecionadas as três melhores redações. Destas, a primeira colocada irá representar o Brasil na fase internacional, que é de responsabilidade da UPU. Este ano, os Correios receberam 3.881 cartas, de 1.918 escolas participantes.

Histórico – O Concurso Internacional de Redação de Cartas é mais um compromisso dos Correios com o desenvolvimento nacional por meio da educação e com sua atuação como agente público do governo federal. Além de incentivar a escrita entre os jovens, também fortalece o papel da estatal na promoção da responsabilidade social e no desenvolvimento da sociedade.

Segundo país mais bem colocado no Concurso, o Brasil conquistou 3 medalhas de ouro (1972, 1988 e 2006); 2 de prata (1978 e 1980); 2 medalhas de bronze (1992 e 2015) e 6 menções honrosas (2009, 2012, 2016, 2017, 2018 e 2023). O país só fica atrás da China, que possui 5 medalhas de ouro. A carta vencedora de 2024 foi de uma estudante do Quênia, na África.

Os resultados dos últimos 51 anos são bastante expressivos no cenário internacional. Desta forma, além de fomentar a educação no contexto nacional, a empresa também tem contribuído para alavancar, no campo educacional, a representatividade do país em esfera global.