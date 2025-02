Evento municipalista da ATM: Governador Wanderlei Barbosa reforça a parceria do Estado com os municípios em encontro com mais de 100 prefeitos

Em Palmas, chefe do Executivo reuniu-se com gestores em encontro que discute pautas e demandas dos municípios tocantinenses nesta quarta-feira, 19 na Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em seu auditório, do II Encontro Tocantinense de Novos Gestores, no evento da entidade voltado a apresentar as pautas de interesse dos Municípios, bem como para engajar os novos gestores na luta municipalista.



Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou na manhã desta quarta-feira, 19, do 2° Encontro Tocantinense de Novos Gestores, promovido pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM). O evento, realizado na sede da associação, em Palmas, reuniu prefeitos e vice-prefeitos de mais de 100 municípios tocantinenses, com o objetivo de discutir pautas e demandas municipais, além de promover debates sobre gestão pública.

Na ocasião, o chefe do Executivo cumprimentou todos os gestores presentes e afirmou que o Governo do Tocantins está à disposição de todos os municípios para a execução de um trabalho conjunto.

“Estou aqui sempre para ouvir e fazer aquilo que eu puder, o que estiver à altura do Estado. A parceria com os municípios tem sido realizada em todas as áreas. Vamos continuar atuando em todas as cidades que necessitam da colaboração do Governo para trabalharmos juntos”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

O presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e ex-prefeito de Talismã, Diogo Borges, abriu o debate ressaltando a importância da parceria entre os municípios e o Governo do Tocantins para o fortalecimento do municipalismo.

“É com muita alegria que recebemos gestores do Tocantins no maior evento de capacitação de prefeitos e prefeitas para discutirmos sobre o municipalismo. Entendemos que é aqui, na convivência do dia a dia, que identificamos os principais problemas que os municípios tocantinenses enfrentam e podemos discutir com os mais preparados para buscar soluções”, pontuou Diogo Borges.

2° Encontro Tocantinense de Novos Gestores

O encontro, que ocorre durante esta quarta-feira, 19, inclui palestras e debates sobre temas como municipalismo, controle externo, educação, arrecadação municipal, cofinanciamento da saúde, Imposto Territorial Rural (ITR), previdência, consórcios, dentre outros assuntos.

“É muito importante este momento, porque o novo gestor precisa de informação. Hoje [quarta-feira, 19], vou conduzir uma palestra sobre educação e território, abordando sobre como o estado e os municípios podem avançar juntos, porque é um trabalho complementar. As ações do governador Wanderlei Barbosa têm esse olhar municipalista, então esse é um passo muito significativo”, destacou o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, que ministrou uma palestra no encontro.

Eleição da ATM

Na oportunidade, a ATM realizará o lançamento do edital de convocação para a escolha dos membros da diretoria e dos conselhos deliberativo e fiscal da entidade, referente ao biênio 2025/2026. A respeito do pleito da nova diretoria da ATM, o governador Wanderlei Barbosa defendeu a formação de uma chapa que represente todos os gestores de maneira unificada. “É uma alegria estar aqui neste momento de transição na gestão municipal e na eleição da nova diretoria da ATM. Sei que esse processo será conduzido de forma democrática, respeitando todas as candidaturas. Reforço meu compromisso com os prefeitos e as prefeitas do Tocantins. Conheço bem a realidade dos municípios e continuarei trabalhando com vocês para buscarmos soluções, assim seguiremos dialogando e atuando para fortalecer as cidades do Tocantins”, afirmou o governador.

Presenças

Estiveram presentes no evento o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto), Amélio Cayres; a senadora Professora Dorinha; deputados federais e estaduais; prefeitos e vice-prefeitos; secretários estaduais e municipais; servidores técnicos designados pelo presidente da ATM, Diogo Borges, e outras autoridades.

Texto: Rafael de Oliveira/Governo do Tocantins