Falta de educação no trânsito ameaça a segurança no trecho urbano da BR-153 em Gurupi

Por Wesley Silas

A polêmica em torno da manutenção do Trevo da Rua 20, localizado no trecho urbano sul da BR-153, ainda não se apagou, enquanto motoristas imprudentes continuam a arriscar suas vidas e a de outros ao cruzar a pista em locais proibidos. A falta de educação no trânsito em Gurupi é um problema que se estende por toda a cidade, manifestando-se de maneira indiscriminada nas diversas regiões – leste, oeste, norte e sul – onde a imprudência se tornou uma constante.

A concessionária Ecovias Araguaia está empenhada na duplicação do trecho da rodovia, que contará com três viadutos, dispositivos de controle de tráfego, rotatórias e a conclusão de uma passarela. Apesar desses esforços, a situação nas vias da cidade não melhora. Motoristas frequentemente são flagrados atravessando a BR em pontos perigosos, competindo por espaço com ônibus, caminhões pesados e veículos de passeio. O comportamento irresponsável é acentuado pelo desrespeito às áreas ajardinadas, com motoristas invadindo gramados e cruzando a rodovia em locais continuamente proibidos, como no tumultuado Trevo da Rua 20, onde o fechamento foi adiado pela concessionária (veja uma das foto).

Sem uma mudança cultural que promova a educação no trânsito, será um desafio para a concessionária alterar o planejamento original, cuidadosamente elaborado para atender às necessidades do tráfego e do fluxo urbano. É essencial que todos os motoristas se conscientizem da importância de respeitar as leis de trânsito, garantindo, assim, a segurança de todos os que dependem das vias da BR-153 diariamente.