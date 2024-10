Feira Gurupi+Tech terá palestrantes nacionais Gil Giardelli e Davi Braga

Por Redação

A Feira Gurupi+Tech, promovida pela Prefeitura de Gurupi, está se aproximando e promete trazer grandes novidades para os setores de ciência, tecnologia e inovação. O evento, que acontecerá no Campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT), contará com palestras de destaque nacional, além de profissionais regionais, nos dias 23, 24 e 25 de outubro.

Entre as atrações principais deste ano estão as palestras magnas de Gil Giardelli e Davi Braga, dois nomes reconhecidos nacionalmente por suas contribuições nos campos da inovação e empreendedorismo. No dia 23 de outubro, às 20h, o especialista em inovação e ecossistema digital Gil Giardelli abrirá as palestras magnas com o tema “Inovação e Tecnologia: Acelerando a Transformação Digital no Ecossistema Legal”. Escritor e estudioso de temas como sociedade em rede, economia criativa e estudos do futuro, Giardelli abordará o uso de ferramentas tecnológicas para impulsionar resultados e fortalecer o ecossistema de inovação local.

No dia seguinte, 24 de outubro, também às 20h, será a vez do empresário e investidor Davi Braga, fundador da RealDeal, subir ao palco para ministrar a palestra “Superpotencial”. Braga, que começou sua carreira empreendedora ainda jovem, trará uma abordagem focada na importância de explorar ao máximo as aptidões naturais para atingir o sucesso pessoal e profissional. Ele compartilhará insights valiosos sobre como valorizar habilidades para alcançar o melhor desempenho nos negócios e na vida.

A secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Talita Ferreira, destacou a importância da presença de palestrantes renomados. “O Gurupi+Tech será um evento rico em palestras e estamos trazendo nomes de relevância nacional que poderão contribuir muito com ideias inovadoras capazes de transformar a nossa realidade local. Essa é uma das propostas do evento: inspirar e trazer novidades que impactem diretamente o desenvolvimento de Gurupi e região”, afirmou.

Palestrantes regionais

Além de Giardelli e Braga, a programação contará com palestrantes regionais, como professores, doutores, pesquisadores e diretores, que discutirão temas relevantes para o desenvolvimento regional. Confira no site do evento https://gurupimaistech.gurupi.to.gov.br/ os nomes dos palestrantes da Gurupi+Tech.

O evento

A Gurupi+Tech acontecerá entre os dias 23 e 25 de outubro, no Campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Nesta edição, o tema será “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”.

O evento é promovido pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de de Ciência, Tecnologia e Inovação, a organização também conta com parceiros, entre eles, o Governo do Tocantins, por meio das Secretarias de Estado da Indústria e Comércio (Sics) e do Turismo (Setur); instituições de ensino como o Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Universidade de Gurupi (UnirG), UFT, Universidade Estadual do Tocantins (Unitins); além de entidades como SESI, SESC, SENAC, Energisa, entre outras.

A Feira tem como principal objetivo promover a inovação e a tecnologia na Região Sul do Estado, criando um ambiente propício para a troca de experiências entre alunos, professores, profissionais da área de tecnologia e a comunidade em geral.

Texto: Fernando Vieira – Secom Gurupi