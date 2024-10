Feira Gurupi+Tech terá vasta programação científica com foco no desenvolvimento regional

Por Fernando Vieira – Secom Gurupi

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Sebrae, promoverão a partir da próxima quarta-feira, 23, a Feira Gurupi+Tech, evento que acontecerá no Campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e trará uma ampla programação científica.

O evento contará com palestras, minicursos, oficinas e apresentações de trabalhos científicos, além da exibição de um documentário. A feira terá a participação das ligas acadêmicas da Universidade de Gurupi – UnirG, das instituições de ensino superior UnirG, IFTO, UFT, Sebrae, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, além de professores, mestres e doutores locais e nacionais.

Durante os dias do evento, nos períodos da manhã e da tarde, também serão realizadas visitas guiadas com os acadêmicos durante a Feira.

A secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Talita Ferreira, destacou a importância da programação científica para o desenvolvimento da cidade e região. “A programação está repleta de assuntos inovadores e soluções práticas que visam solucionar problemas locais, proporcionando o desenvolvimento regional. Com isso estaremos evidenciando o potencial dos nossos acadêmicos, professores e pesquisadores, o que mostra a riqueza do nosso talento local”, afirmou.

O evento

A Gurupi+Tech acontecerá entre os dias 23 e 25 de outubro, no Campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Nesta edição, o tema será “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”.

O evento é promovido pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de de Ciência, Tecnologia e Inovação, a organização também conta com parceiros, entre eles, o Governo do Tocantins, por meio das Secretarias de Estado da Indústria e Comércio (Sics) e do Turismo (Setur); instituições de ensino como o Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Universidade de Gurupi (UnirG), UFT, Universidade Estadual do Tocantins (Unitins); além de entidades como SESI, SESC, SENAC, Energisa, entre outras.

A Feira tem como principal objetivo promover a inovação e a tecnologia na Região Sul do Estado, criando um ambiente propício para a troca de experiências entre alunos, professores, profissionais da área de tecnologia e a comunidade em geral.

Cronograma geral da programação científica

Segue o cronograma completo da programação científica da Feira Sicteg, contendo as atividades, palestrantes, horários e locais:

23 de outubro de 2024

08h00

Palestra: Acidentes de Trabalho e Seus Efeitos nos Benefícios Previdenciários – Hélia Nara – UnirG – (Auditório 106)

Minicurso: Produtos naturais aplicados a produção de creme hidratante – Dra. Melissa Budke Rodrigues – UFT – (Laboratório Química Geral)

09h00

Minicurso: Animais: objeto ou sujeito de direitos? – Prof.ª Lilian Salinas Pinheiro; Prof.ª Me. Kárita Carneiro Pereira; Prof.º José Carlos de Freitas – UnirG (Auditório 105)

Palestra: A Água como Recurso: Uma Abordagem para o Ensino de Fenômenos Físico – Me. Adão Machado Lima – IFTO (Sala 101)

Oficina: Geossintéticos – M.ª Karita Christina Soares Kanaiama Alves – IFTO (Sala 103)

10h00

Palestra: Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins: Uma Análise do Comércio Internacional e a Composição da Estrutura Produtiva Regional. – Dr. Francisco Viana Cruz – IFTO (Sala 104)

Palestra: Produção de bioprodutos microbianos e biocatalisadores – Dra Leidaiany Pereira dos Santos – UFT (Auditório 106)

11h00

Minicurso: Confecção de fantoches com materiais alternativos – Prof. Adilio Jorge Sabino – IFTO (Laboratório Química Geral)

14h00

Oficina: Libras – Esp. Osvaldo Queta Fernando – IFTO (Sala 104)

Palestra: Inundações em Porto Alegre e Rio Grande do Sul: Experiências da Engenharia para recuperar e aumentar a Resiliência – Dr. Tiago Luis Gomes – IFTO (Auditório 106)

15h00

Palestra: Ecotoxicologia na conservação de ecossistemas aquáticos e de solo. – Dra. Thayrine Dias Carlos – UFT (Auditório 105)

16h00

Minicurso: Planejamento e otimização de processos biotecnológicos – Dr. Victor Hugo Gomes – IFTO (Sala 104)

19h30

Palestra Magna: “Inovação e Tecnologia: Acelerando a Transformação Digital no Ecossistema Legal” – Gil Giardelli – SEBRAE (Auditório 106)

24 de outubro de 2024

08h00

Minicurso: Práticas de pesquisa e valorização do conhecimento tradicional: experiências na educação básica. – Dra. Marcilene de Assis Alves Araujo / Me. Valterlan Teixeira Araújo / Me. Leandro Gomes da Silva / Esp. Keyliane dos Anjos Leitão – UnirG (Auditório 105)

Oficina: Panificação – Lucas Dal Molin – IFTO (Laboratório Clóvis, IFTO)

Oficina: Ativação de Ambientes de Inovação – Me. Stefan De Oliveira Rosa – IFTO (Auditório 106)

Oficina: Contação de História – Me. Gleuter Alves Guimarães – IFTO (Sala 104)

Oficina: Oficina de Amigurumi – Dr. Mônica Lopes Névoa Guimarães – IFTO (Sala 103)

08h30

Oficina: Desvendando a Tensão Superficial da água. – Me. Adão Machado Lima – IFTO (Laboratório de Química Geral)

09h00

Palestra: Educação em Saúde: Prevenção e Cuidado com Doenças Tropicais em Comunidades Indígenas – Yana Camargo, Fernanda Carvalho do Nascimento, Fernanda Martins Silva, Dra. Marcilene de Assis Alves Araujo e Dr. Francícero Rocha Lopes – UnirG (Auditório 105)

Palestra: Desenvolvimento e avaliação da usabilidade de tecnologias para registro e atendimento pré-hospitalar – Dra. Priscila Xavier de Araújo – UnirG – (Sala 211)

Minicurso: Combate às Fake News – Thiago Fernandes de Oliveira – UnirG (Sala 101)

Palestra: Registro de narrativas ancestrais Javaé bilíngues: contribuições para a educação escolar indígena – Dra. Solange Cavalcante de Matos – IFTO (Sala 212)

Palestra: Violência Doméstica – Soldada Mariany Rocha – UnirG (Sala 206)

14h00

Minicurso: Produção de Currículo e Linkedin – Thiago Fernandes de Oliveira – UnirG (Sala 101)

Palestra: Uso de resíduos de construção civil em obras de pavimentação – M.ª Karita Christina Soares Kanaiama Alves – IFTO (Sala 104)

Palestra: Processo de elaboração e alteração textual da legislação brasileira -M.ª Leide Lene Santos Silva – IFTO (Sala 105)

Minicurso: Ascensão capilar com líquidos polares/Ciência da Água e Superfícies: O Ovo que Não Molha – Me. Adão Machado Lima – IFTO (Laboratório de Química Geral)

15h00

Palestra: Avanços da Biotecnologia no Brasil – Dr. Tiago Antônio de Oliveira Mendes – UFT (Auditório 106)

Minicurso: Explorando a Linguagem no Ensino: Abordagens Sociolinguísticas para Engajar Estudantes – Dra. Marcilene de Assis Alves Araujo / Ana Paula Soares Marinho – UnirG (Sala 103)

19h00

Palestra: Violência Doméstica: Como Identificar e Combater – Dra. Amanda de Souza Parente Alves – UnirG (Sala 207)

Minicurso: Mentalidade Empreendedora e Gestão do Tempo para o Sucesso Sustentável – Prof.ª Cláudia Carvelli e Prof.ª Phamilla Lima – UnirG (Sala 205)

Palestra: Exploração do Cerrado e Desenvolvimento Sustentável – Prof. José Augusto Bezerra Lopes – UnirG (Sala 206)

Palestra: Adoção e Implementação de Tecnologias de Inteligência Artificial no Poder Judiciário: Desafios e Perspectivas Jurídicas – Dra. Edilane Sousa C. Rodrigues Dra. Luísa Martins Miranda Costa – UnirG (Sala 201)

Palestra: Registro de narrativas ancestrais Javaé bilíngues: contribuições para a educação escolar indígena – Dra. Solange Cavalcante de Matos – IFTO (Sala 211)

Minicurso: Corpo em Intertextualidades Contemporâneas: Tornando-se negro. – Dr. Dickson Duarte Pires – IFTO (Auditório 105)

19h30

Palestra Magna: Davi Braga – “Superpotencial” – SEBRAE (Auditório 106)

Palestra: Metodologia Lean e sua Aplicação na Área de Saúde – Um Estudo Prático na UPA de Gurupi – Luiz Felipe Pierin Ramos – UnirG (Sala 104)

Minicurso: Inovação na Prática: da Universidade para o mercado. – Rodrigo Antônio Andrade Moura / Graciele Mara A. Moura Cielo – UnirG (Sala 101)

20h00

Palestra: Farmacêuticos em Ação: Protegendo Vidas no Contexto Hospitalar – Dra. Marta Cardoso – UnirG (Sala 212)

Palestra: Desamor E Traição: Da (Im) Possibilidade De Indenização Pela Infidelidade Conjugal – Mestra Vanuza Pires da Costa – UnirG (Sala 202)

Palestra: Diferença de Divórcio Consensual e Litigioso – Dra Rosânia de Jesus Aguiar – UnirG (Sala 208)

25 de outubro de 2024

08h00

Minicurso: Comunicação Inclusiva – Thiago Fernandes de Oliveira – UnirG (Sala 101)

Minicurso: Modelagem Molecular e Docking Molecular: Ferramentas Computacionais para a Descoberta de Fármacos e Interações Biomoleculares – Me. Adauto Alves e Vitória Beatriz – UFT (Sala 104)

Minicurso: Propriedade Intelectual em Ciência – Dr. Tiago Antônio de Oliveira Mendes – UFT (Auditório 106)

9h00

Palestra: A importância da Pós-Graduação para a carreira profissional – Dr. Alex Fernando de Almeida – UFT (Sala 103)

Palestra: Pesquisa e Iniciação Científica – FAPT – Profª. Maria Eulessandra Sousa Castilho – UnirG (Auditório 105)

Minicurso: Jogos e brincadeiras: Brincando e confeccionando jogos – Prof. Flavio Moura e Prof.ª Maísa Bruna de Morais Teixeira do Nascimento – UnirG (Coreto e Sala 211)

14h00

Minicurso: Software de apresentação de slides – Thiago Fernandes de Oliveira – UnirG (Sala 101)

Apresentação de documentários – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Auditório 106)

Palestra: Perspectivas e Desafios da Residência Multiprofissional UnirG no município de Gurupi. – Me. Florence Germaine Tible Lainscek – UnirG (Auditório 105)

15h00

Palestra: A Riqueza De Conviver Com Idosos – Ana Paula Soares Marinho – UnirG (Sala 104)

18h00

Minicurso: Corpo em Intertextualidades Contemporâneas: Tornando-se negro – Dr. Dickson Duarte Pires – IFTO (Auditório 105)

19h00

Palestra: Prisão após condenação – colisão de princípios penais? – Prof. Marco Antônio Alves Bezerra / Dr. Benedicto De Oliveira Guedes Neto – UnirG (Sala 101)

Palestra: Responsabilidade Ambiental e as consequências legais dos danos. – Prof. Dr. José Victor de Luna Silva e Dr. Daniel Mendes dos Santos – UnirG (Sala 104)

Palestra: Execução Penal – Dr. José Alves Maciel – UnirG (Sala 103)

Minicurso: Acidentes por Animais Peçonhentos – Dra. Regiane Cristina Neto Okochi – IFTO (Sala 103)

Palestra: A Riqueza De Conviver Com Idosos – Ana Paula Soares Marinho – UnirG (Sala 104)

21h00

Encerramento (Auditório 106)

LIGAS ACADÊMICAS

Segue o cronograma das Ligas Acadêmicas da UnirG:

23 de outubro de 2024

08h00 às 11h00

LADE – Avaliação facial com Lâmpada de Wood e Alta Frequência Capilar – Ações de Extensão (Sala 101)

LASE – Ética e Elaboração de Documentos – Minicurso (Sala 202)

LAPSE – Minicurso de emergências psiquiátricas – Minicurso (Sala 205)

24 de outubro de 2024

08h00 às 10h30

LAEC – Introdução à Anestesiologia: Conceitos Fundamentais e Práticas Essenciais – Aulas (202)

08h00 às 11h00

LAEM – Bioimpedância – Ações de Extensão (Sala 201)

LAFS – Semiologia Abdominal – Minicurso (Sala 205)

LACCRIM – Impacto Midiático no Tribunal de Júri – Minicurso (Sala 206)

14h00 às 17h00

LAOT – Cuidados com a lombalgia – Ações de Extensão (Sala 201)

24 de outubro de 2024

08h00 às 10h30

LIGAFI – Manejo da Sepse no Cuidado Intensivo – Aulas (Sala 202)

08h00 às 11h00

LAGO – Orientações sobre Saúde Feminina – Ações de Extensão (Sala 201)

LEM e LAUM – Noções Básicas de Primeiros Socorros – Minicurso (Sala 205)

14h00 às 17h00

LCOR – Curso de Reanimação Cardiopulmonar – Minicurso (Sala 205)