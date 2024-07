Governo do Tocantins e ACIG discutem realização da Fenesul, em Gurupi

A Fenesul atende o setor empresarial de 18 municípios da região, divulgando produtos e serviços e possibilitando negociações importantes

Por Redação

Na manhã desta segunda-feira, 22, o Governo do Tocantins, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SICS), recebeu representantes da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) para tratar sobre a realização da Feira de Negócios do Sul (Fenesul). Prevista para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de outubro, a Fenesul atende o setor empresarial de 18 municípios da região, divulgando produtos e serviços e possibilitando negociações importantes.

O secretário-executivo da SICS, Vinícius Pimenta, presidiu a reunião e comentou sobre a sensibilidade política e administrativa do governador Wanderlei Barbosa, que tem utilizado essas feiras de negócio como ferramentas de geração de emprego e renda. “Essas feiras são uma importante ferramenta para os empresários divulgarem suas mercadorias, comercializar seus produtos e, assim, gerar emprego e renda”, explicou Pimenta, ao citar que o Governo do Tocantins é parceira na realização de outras feiras regionais, como a Feneva, a Fenepalmas, e a Fenesup.

Jair Sakai, 2º secretário da ACIG e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Tocantins (Faciet), enfatizou a relevância da parceria entre as entidades de classe e o governo. “Essa parceria é muito importante porque subsidia a nossa feira, permitindo sua realização com menor custo e promovendo a divulgação dos comerciantes da região sul”, disse. Ele agradeceu ao secretário Carlos Humberto e ao governador Wanderlei pelo apoio contínuo.

Diego Mesquita, empresário organizador da feira e associado da ACIG, também destacou a importância do apoio governamental. “A ACIG vem para agregar e fortalecer o investimento do Governo do Estado, fomentando e abrindo mais as portas do empresariado para a região”, afirmou. Ele acrescentou que o Tocantins está em constante crescimento e o apoio do Governo é essencial para esse desenvolvimento.

A próxima reunião entre a ACIG e a SICS está marcada para o dia 31 de julho, às 10h, na sede da ACIG em Gurupi. Esta reunião funcionará como uma visita técnica da equipe da SICS para reconhecimento do local onde acontecerá a Fenesul. A expectativa é que a feira continue a fortalecer a economia local e a criar novas oportunidades para os empresários da região.

Também estiveram presentes na reunião desta manhã o diretor comercial da ACIG, Rafael Salmo; a gerente da Associação, Gislane Soares; e o superintendente de apoio às micro e pequenas empresas, Carlos Carneiro.

Texto: Kaio Costa / Governo do Tocantins