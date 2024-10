Governo do Tocantins prestigia abertura da 10ª Gurupi + Tech e investe R$ 700 mil no evento

Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação é a maior da região sul do estado e visa promover o desenvolvimento tecnológico no Tocantins

Por Adenauer Cunha/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins marcou presença na abertura oficial da 10ª edição da Gurupi + Tech, realizada nesta quarta-feira, 23, no campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Gurupi. A maior feira de Ciência, Tecnologia e Inovação da região sul do estado contou com um investimento de R$ 700 mil, provenientes do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), gerido pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics).

Durante a cerimônia de abertura, o secretário interino da Sics, Carlos Antônio Souza, ressaltou que o fomento ao setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) é um dos pilares do Programa de Impulsionamento, Comércio e Serviços (PICS), conforme orientação do governador Wanderlei Barbosa.

“O governador determinou que o fomento à ciência e tecnologia é essencial para o crescimento do estado. Temos o compromisso de apoiar esse setor e garantimos a continuidade desse suporte para as feiras no próximo ano”, afirmou Souza.

O Governo do Tocantins levou ao evento o Pavilhão Institucional, um gabinete itinerante que percorre feiras e eventos de negócios em todo o estado, oferecendo atendimento a investidores, empresários e visitantes. A estrutura contará com a participação de diversas instituições de pesquisa, ciência e inovação, reforçando o papel do governo no incentivo ao desenvolvimento tecnológico e à pesquisa. A expectativa é que a estrutura promova o intercâmbio de ideias e projetos entre os participantes do setor tecnológico.

Além da Sics, estão presentes no Pavilhão Institucional a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT), a Agência de Fomento, a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO/UFT) e o Instituto Federal do Tocantins (IFTO). A Feira Gurupi + Tech busca promover o desenvolvimento tecnológico no estado, unindo empresas, universidades, fundações de pesquisa e a sociedade civil, com o objetivo de estimular a inovação e a economia por meio de novos projetos e soluções tecnológicas.

O evento também conta com palestras, oficinas, minicursos, exposições e concursos de projetos científicos e tecnológicos. A Semana Integrada de Ciência e Tecnologia (SICTEG), que está em sua 10° edição, foi incorporada à programação.

Atendimentos e revitalização do PAIG

O secretário interino Carlos Antônio Souza e a equipe da Sics prestaram diversos atendimentos na Gurupi + Tech, recepcionando empresários, industriais, investidores e pesquisadores da região. A pedido da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, Souza representou o Governo do Tocantins em um ato de doação de lotes a empresas que estão se instalando no Distrito Agroindustrial de Gurupi (PAIG).

Durante o ato, Souza anunciou uma parceria entre o Governo do Tocantins e a Prefeitura de Gurupi para revitalizar o PAIG.

“Estamos focados em revitalizar o Distrito Industrial, oferecendo melhores condições de infraestrutura para atrair novas empresas e fortalecer a economia da região. Já investimos R$ 2,6 milhões no alargamento da Avenida Goiás e seguiremos com novos projetos”, declarou o secretário.

A prefeita Josi Nunes destacou a importância da parceria. “A revitalização do PAIG, com o apoio do governo estadual, será um grande avanço para Gurupi. Isso trará mais empresas, investimentos e empregos para a nossa cidade”, afirmou a prefeita.