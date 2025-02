Governo do Tocantins reforça chamamento médico para HRG e destaca investimentos nas maternidades estaduais

A SES-TO trabalha no remanejamento de escalas e para a contratação de especialistas em ginecologia e obstetrícia

Por Redação

Na busca para acolher com qualidade e em tempo oportuno a população referenciada ao Hospital Regional de Gurupi (HRG), o Governo do Tocantins trabalha para reforçar o quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) com especialistas em ginecologia e obstetrícia. Desde 2019 a Pasta chamamentos públicos e atualmente, os obstetras que já estão na unidade, são remanejados conforme a necessidade das alas, a fim de manter a continuidade dos serviços.

“Neste mês de fevereiro tivemos um desfalque de três profissionais que pediram demissão, mas todas as providências estão sendo tomadas para sanar o déficit e recompor a escala para o mês de março. Tudo isso, para garantir que a população seja assistida em tempo oportuno e com a qualidade que determina o governador Wanderlei Barbosa. A saúde pública é uma prioridade da sua gestão e toda a equipe da Secretaria é incansável neste objetivo”, afirmou o titular da SES-TO, Carlos Felinto.

Para garantir a assistência da população referenciada ao HRG, as famílias são acolhidas na unidade e em caso de necessidade, encaminhadas para outras unidades da rede, como ao Hospital Materno Infantil Tia Dedé (HMITD) em Porto Nacional, Hospital Regional de Paraíso do Tocantins e ao Hospital e Maternidade Dona Regina, em Palmas, que já é a referência em alta complexidade para a referida região.

Estímulo

Para estimular as contratações de especialistas, o Governo do Tocantins já instituiu a Indenização por Procedimentos Obstétricos (IPO), o qual reconhece o desempenho de profissionais da assistência obstétrica da rede estadual, com indenização para médico Ginecologista e Obstetra; médico Pediatra ou Neonatologista; médico generalista e para médico auxiliar; reajustou o valor dos plantões extras, inclusive dos médicos especialistas e está trabalhando para a realização do concurso público da Saúde, o qual aguarda manifestação da Assembleia Legislativa para os devidos encaminhamentos.

Equipamentos

Buscando fortalecer e estruturar as maternidades, o Governo do Tocantins adquiriu mais de 180 equipamentos pediátricos que foram destinados aos hospitais do Estado. Um investimento de mais de R$ 3 milhões. Os equipamentos de alta qualidade e tecnologia foram: berços aquecidos; equipamentos de fototerapia; Babys Puffs; monitores multiparamétricos e incubadoras.