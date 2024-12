Gurupi adere ao movimento internacional do Banco Vermelho no combate ao feminicídio

Por Redação

O município de Gurupi uniu-se ao movimento internacional do Banco Vermelho, que visa conscientizar a sociedade sobre o feminicídio e promover ações de combate à violência contra as mulheres. Um banco vermelho foi instalado no Parque Mutuca, nesta quarta-feira, 11, em cerimônia que contou com a presença de autoridades como a secretária municipal da Mulher, Cristina Donato, representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e integrantes das polícias Militar e Civil. A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania e Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO).

A prefeita Josi Nunes, que não pôde participar da solenidade em razão de agenda em Brasília, destacou a importância da campanha como ferramenta para sensibilizar a população e reforçou o compromisso da Prefeitura de Gurupi no enfrentamento à violência contra a mulher. “Essa campanha é fundamental para chamarmos a atenção da sociedade e reafirmarmos a necessidade de combater o feminicídio e todas as formas de violência de gênero. A Prefeitura de Gurupi tem trabalhado continuamente para promover políticas públicas efetivas e parcerias com instituições que apoiam as mulheres em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

Durante o evento, Cristina Donato destacou a relevância simbólica do Banco Vermelho.

“É um símbolo importante, e nós vamos trabalhar ao longo de 2025 com o foco em zerar o feminicídio na cidade”, afirmou. Ela reforçou o compromisso da Secretaria da Mulher com políticas públicas de proteção às mulheres, mencionando ações como rodas de conversa em escolas e órgãos públicos, palestras, capacitações e o programa Cartão Acolhe, gerido pela Secretaria de Assistência Social para atender mulheres em situação de vulnerabilidade.

A desembargadora Etelvina Maria Felipe, presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, também participou da inauguração e enfatizou a importância da campanha na erradicação do feminicídio e da violência de gênero. “A mulher, independente da classe social, grau de escolaridade ou cultura, pode ser vítima de violência. Nossa intenção é que nenhuma mulher mais sofra esse tipo de agressão”, declarou.

Etelvina ressaltou ainda o caráter educativo da campanha e o compromisso de Gurupi de desenvolver ações preventivas nos próximos cinco anos, com foco na conscientização de crianças e adolescentes.

“Precisamos trabalhar com as crianças para evitar futuros agressores e mudar a cultura do machismo. O Tocantins ocupa o quinto lugar no ranking nacional de feminicídios, mas queremos mudar essa realidade”, concluiu.

O Banco Vermelho nos locais públicos em Gurupi é um espaço de reflexão e ação coletiva, simbolizando o compromisso do município na luta pela igualdade de gênero e pelo fim da violência contra as mulheres.

Banco Vermelho

O Movimento Banco Vermelho faz parte de um projeto internacional de enfrentamento ao feminicídio que teve início na Itália e chegou ao Brasil. É uma iniciativa de grande impacto, que consiste na instalação de bancos vermelhos em locais de alta circulação, com mensagens que incentivam a reflexão sobre a violência contra a mulher e fornecem informações essenciais, como o número 180 da Central de Atendimento à Mulher.

Em julho de 2024, foi sancionada a Lei nº 14.942/2024, que institui oficialmente o Projeto Banco Vermelho e determina a instalação desses bancos em espaços públicos.

Por: Heliana Oliveira – Secom Gurupi

Fotos: Gabriel Chagas