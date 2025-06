Gurupi divulga programação do Arraiá da Amizade 2025 e reforça presença no turismo nacional

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulgou a programação oficial do Arraiá da Amizade 2025, que será realizado de 19 a 22 de junho, no Espaço Arena Palco. O evento faz parte do calendário de atividades culturais do município e reúne apresentações juninas, concursos e atrações musicais.

`Por Redação

A inclusão de Gurupi no Mapa do Turismo Nacional considerou, entre outros critérios, a realização anual do Arraiá da Amizade. A festa é reconhecida por sua organização e por contribuir com o fluxo de visitantes durante o período.

A secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, destacou que o evento tem impacto direto no setor cultural e na economia local. “A nossa festa já é tradição, movimenta a economia e demonstra a capacidade de Gurupi em estar no mapa do turismo. Isso é motivo de muito orgulho para nós”, afirmou.

A programação contempla apresentações de quadrilhas, concursos individuais e coletivos, além de shows com artistas locais e nacionais. Neste ano, também será realizado o Encontro de Sanfoneiros, com abertura prevista para o dia 19, às 19h.

Programação do Arraiá da Amizade 2025:

19 de junho (quinta-feira)

• Abertura oficial às 20h

• Apresentações: Junina da APAE e Junina Melhor Idade

• Concursos individuais: Casal de Noivos, Casal Cangaço, Rainha Mirim, Rainha G e Rainha do Arraiá

• Concurso das Juninas de Acesso

• Abertura do Encontro de Sanfoneiros às 19h

• Shows: Silon Santos, Chico Chokolate, Zé Ricardo e Thiago

20 de junho (sexta-feira)

• Concurso de Juninas – Grupo Estilizado

• Premiação do Arraiá da Amizade

• Shows: Renato Leal, Fernando Guedes, Banda Black, Luciano Lins

21 de junho (sábado)

• Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas – FEQUAJUTO

• Shows: Lambasaia, Deusa, Kaçula MW, Forró Top 10

22 de junho (domingo)

• Continuação do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas – FEQUAJUTO

• Premiação do Campeonato Estadual de Juninas

• Shows: Mistura Nativa, Banda Skema do Brasil, Joan Alessandro