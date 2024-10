Gurupi e Tênis Sesc recebem programação do Dia das Crianças em 12 de outubro

Por Redação

No dia 12 de outubro, com muita animação e brincadeiras, o Centro de Atividades do Sesc em Gurupi e o Tênis Sesc na Aureny III recebem a programação do Dia das Crianças do Sesc. O evento é gratuito e acontece das 8h às 12h.

Os passaportes podem ser retirados pelo adulto responsável (maior de 18 anos), apresentando o documento que comprove a idade da criança e levando 1kg de alimento por ingresso. A troca pode ser realizada em dois pontos: Tênis Sesc (Aureny III) e Centro de Atividades Sesc em Gurupi, sendo um passaporte por criança.

A programação conta com brincadeiras, brinquedos, sorteios, Oficinas de Pintura facial e Cabelo maluco, Apresentações artísticas, dentre outros.



Serviço: Dia das Crianças Sesc

Data: 12 de outubro

Horário: 08 às 12h

Local: Tênis Sesc (Aureny III) e Centro de Atividades Sesc em Gurupi

Informações: 3212- 9925 ou www.sescto.com.br

Sobre o Sesc

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma entidade privada sem fins lucrativos administrada pela Fecomércio Tocantins, que é ligada a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Por meio do acesso à cultura, educação, saúde, esporte, lazer e assistência, são oferecidos serviços e ações que melhoram a qualidade de vida dos brasileiros através de suas mais de 580 unidades por todo o país.