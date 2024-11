Gurupi vai receber a maior ação de vendas de motos com valores a partir de NF de fábrica ou zero de entrada e parcelas a partir de 2025

Por Wesley Silas (Informe Publicitário)

A Nova Era Motos, concessionária da Yamaha em Gurupi, realizará um evento especial nos dias 28, 29 e 30 de novembro, apresentando condições únicas para a aquisição de motocicletas 0km com preços a partir de nota fiscal de fábrica. As ofertas são válidas até o final do estoque.

Localizada na Rua Engenheiro Jofre Parada, no Setor Waldir Lins, a concessionária é próxima à BR-153, ao lado da Concessionária Fiat. A Nova Era se destaca como uma das marcas de motocicletas que mais cresce em Gurupi, sob a liderança do empresário Escobar.

Durante o evento, que também faz parte da Black Friday, a Nova Era oferecerá condições especiais como entrada zero e parcelamento a partir de 2025. “Somos líderes de mercado, oferecendo motos de qualidade com ampla aceitação graças aos esforços da equipe da concessionária em Gurupi. Este evento representa uma oportunidade imperdível para os consumidores da região”, afirmou Escobar.