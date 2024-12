Câmara de Gurupi aprova reajuste nos subsídios da prefeita, vice-prefeito e secretários municipais

da redação

Na sessão desta quarta-feira (18), a Câmara de Vereadores de Gurupi aprovou o Projeto de Lei nº 72, que estabelece os novos subsídios da prefeita, do vice-prefeito e dos secretários municipais. O reajuste, previsto para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, gerou debates entre os parlamentares e teve três votos contrários.

Pelo texto aprovado, os valores dos subsídios serão os seguintes:

Prefeita: de R$ 15.930,00 para R$ 22.500,00 ;

de para ; Vice-prefeito: de R$ 7.965,00 para R$ 18.000,00 ;

de para ; Secretários municipais e cargos equiparados: de R$ 9.000,00 para R$ 11.355,30.

A justificativa do projeto baseia-se na adequação dos valores conforme as normas da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, argumentando que os reajustes são necessários para manter a competitividade e a valorização dos cargos públicos.

Votos contrários

Apesar da aprovação, a proposta recebeu críticas e votos contrários de dois vereadores:

Rodrigo Maciel (PSD)

André Caixeta (PSB)

Os parlamentares contrários ao projeto alegaram que o reajuste não seria oportuno, considerando as demandas sociais e financeiras enfrentadas pela população.

Próximos passos

Com a aprovação na Câmara, o Projeto de Lei segue para sanção da prefeita Josi Nunes. Se sancionado, os novos valores passarão a valer no início do próximo mandato, em 2025, não afetando os atuais ocupantes dos cargos.