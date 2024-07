da redação

Um caminhão que estava estacionado em uma oficina mecânica pegou fogo em Gurupi. Equipamentos do estabelecimento que estavam ao redor do veículo foram atingidos pelas chamas. Os bombeiros foram chamados para conter o fogo, que começou no motor e tomou grande parte do veículo na sexta-feira (26). As chamas produziram grande quantidade de uma fumaça preta e densa no local e destruíram a cabine.