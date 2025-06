Conquista histórica: Gurupi classifica para o Mapa do Turismo Brasileiro

da redação

Gurupi alcançou uma conquista histórica para o setor turístico: foi incluída no novo Mapa do Turismo Brasileiro com a melhor classificação de categorização, sendo reconhecida oficialmente como Município Turístico.

O Mapa do Turismo, coordenado pelo Ministério do Turismo, é um instrumento estratégico que orienta a formulação de políticas públicas para o setor e direciona recursos e investimentos aos municípios com potencial turístico. A classificação recebida por Gurupi representa o mais alto reconhecimento entre os níveis definidos pelo Governo Federal, que são:

• Municípios turísticos: cidades com maior potencial e desenvolvimento turístico, que recebem mais turistas e geram maior receita no setor.

• Municípios com oferta turística complementar: aqueles que integram atividades e serviços turísticos a outras atividades econômicas, como agricultura e pecuária.

• Municípios de apoio ao turismo: oferecem suporte ao setor de forma indireta, por meio de infraestrutura e serviços como hospedagem, alimentação e transporte.

Com essa nova categorização, Gurupi passa a integrar com destaque as políticas nacionais de fomento ao turismo, podendo acessar programas e recursos específicos voltados à estruturação e promoção de destinos turísticos.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, parabenizou os envolvidos e destacou o compromisso da gestão com o desenvolvimento da cidade. “Estamos muito orgulhosos por esse reconhecimento. É fruto de um trabalho comprometido que temos feito para que Gurupi ganhe cada vez mais destaque no mapa do turismo. Isso abre portas para novos investimentos e projetos que contribuirão com o crescimento da nossa cidade”, afirmou.

A prefeita Josi Nunes também reforçou a importância do momento. “O turismo de eventos tem se consolidado como um dos pontos fortes da nossa gestão, com a realização de grandes eventos que atraem públicos expressivos e movimentam a economia local. Seguimos firmes no propósito de desenvolver Gurupi e transformá-la em referência regional no setor”, destacou.

Entre os eventos que contribuíram para esse reconhecimento estão o Carnaval de Gurupi, considerado o maior do Norte do país e que já faz parte da tradição cultural da cidade, e a Festa Junina de Gurupi, que reúne milhares de pessoas e valoriza a cultura popular. Esses eventos, além de movimentarem a economia, fortalecem a identidade cultural do município e ampliam sua visibilidade regional e nacional.