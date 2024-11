EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0003361-43.2024.8.27.2722 , Execução de Título Extrajudicial que lhe move GURUMAQUINAS-GURUPI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA , inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 00896274000100 , do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, do inteiro conteúdo do despacho e da petição inicial, constante dos presentes autos, bem como para PAGAR o débito no prazo de 03 (três) dias, ou em 15 (quinze) dias embargar, cujos prazos contam da juntada do aviso de recebimento, da presente carta de citação, sendo que caso não seja efetuado o pagamento, será procedida a PENHORA e A V ALIAÇÃO de bens quanto bastem para a satisfação integral do débito principal e cominações legais. Sendo todos os atos praticados nos termos previsto em lei. Valor da Causa R$ . 74.088,95…

Confira abaixo a íntegra do Edital: