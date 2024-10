EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas atribuições legais etc.

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 00118346220178272722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por MARCELO ADRIANO STEFANELLO e MARISA PEREIRA MONTEIRO em face de RAIMUNDO NONATO PEREIRA MACIEL, ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA ALVES VILA NOVA, RAIMUNDO NONATO PEREIRA MACIEL, MANOEL

PEREIRA MACIEL, MARGARIDA PEREIRA REZENDE, WALTER HEROMILTON LEÃO PEREIRA, SANCLE LEÃO PEREIRA, CEILA MARTINS MACIEL CUNHA, NEILMAN MARTINS MACIEL, NEUCIONE MARTINS MACIEL, MIRYA REGINA COSTA LEÃO, GILBERTO LEÃO MACIEL JÚNIOR e DANIELLY COSTA LEÃO ARAUJO, e por este meio INTIMA os

executados MARGARIDA PEREIRA REZENDE, WALTER HEROMILTON LEÃO PEREIRA, SANCLÉ LEÃO PEREIRA e NEUCIONE MARTINS MACIEL, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 11.146,25.

Confira aqui no link a íntegra do Edital: