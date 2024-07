Gurufolia anuncia edição especial para 04 de Outubro: A Melhor Micareta do Norte do Brasil!

da redação

Prepare-se para uma explosão de alegria e música! A edição especial do Gurufolia, a melhor micareta do Norte do Brasil, já tem data marcada: será no dia 04 de outubro, uma sexta-feira, véspera de feriado. O evento promete ser um espetáculo inesquecível, trazendo uma combinação explosiva de mega trio elétrico e shows nacionais para agitar o público.

Com organização de Jaleshows, o Gurufolia se consolidou como uma das festas mais aguardadas da região, atraindo foliões de todos os cantos para celebrar em uma atmosfera de pura diversão e energia. A edição especial deste ano promete elevar o nível da festa, oferecendo uma estrutura de ponta e uma programação musical de tirar o fôlego.

Para esta edição, a organização do evento conta com o apoio da Araguaia FM como rádio oficial. A emissora será responsável por transmitir todas as novidades e informações sobre o Gurufolia, além de aquecer o público com uma seleção especial de músicas em contagem regressiva para a festa.

“Estamos trabalhando para proporcionar a melhor experiência possível aos nossos convidados. O Gurufolia é uma festa tradicional e queremos que esta edição especial seja inesquecível. Convidamos todos a se juntarem a nós nessa celebração da alegria e da música”, afirmou Jaleshows.

Com a promessa de muita animação e uma programação imperdível, o Gurufolia já começa a movimentar a cidade de Gurupi e a região. A expectativa é de que o evento reúna milhares de pessoas, ávidas por aproveitar uma noite de pura diversão e descontração.