Levando alegria ao público, deputado Eduardo Fortes fecha com chave de ouro a Copa do Craque 2024

da redação

Em sua 37 edição, a maior competição de futebol de terrão do Tocantins -Copa do Craque, Taça Oswaldo Stival- realizou a sua final neste último domingo, 04, em Gurupi. Além de muito futebol em campo, encontro de familiares, amigos e a comunidade de Gurupi e demais municípios da região Sul e Sudeste, o evento contou com o show especial da banda Piseiro de Barão e almoço especial com costelão gaúcho, ambos realizados pelo deputado estadual Eduardo Fortes e parceiros.

O governador Wanderlei Barbosa, o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres, o deputado federal Carlos Gaguim, o deputado estadual Léo Barbosa, a prefeita de Gurupi Josi Junes, o empreendedor Oswaldo Stival Júnior e outras autoridades e lideranças também marcaram presença na tradicional barraca do deputado Eduardo Fortes.

“Que festa linda para esse povo que você cuida tão bem Eduardo”, destacou Luan, vocalista da banda Piseiro do Barão, agradecendo também a oportunidade de se apresentar e se divertir juntamente com mais de cinco mil pessoas presentes no show.

“Me sinto realizado em poder fazer parte da história da Copa do Craque e nesta grande final trazer o show do Piseiro do Barão para alegrar todos os presentes. É a festa do futebol raiz, no terrão e com muita bola em jogo”, comentou o deputado parabenizando o time Vila Nova, ganhador desta edição, além dos organizadores, parceiros, apoiadores, Polícia Militar, Bloco Enforcados e o público em geral. “Juntos somos fortes”, finalizou ele.

Grande churrasco

Incentivador do esporte e participando da Copa do Craque pela sétima vez, o parlamentar, por meio do projeto Atleta do Amanhã, em parceria com a Cooperfrigu e o CTG de Gurupi, ofereceu para cerca de duas mil pessoas, entre jogadores e a comunidade em geral, um delicioso churrasco com costelão gaúcho e porco à paraguai.

“Top. Eduardo Fortes fez uma linda festa para povo na final da Copa do Craque. Muito churrasco e super show para todos”, destacou Ana Maria Vasconcelos, que participou do evento juntamente com amigos e familiares.