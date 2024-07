Inovação: Feira de Agronegócio e Tecnologia promete fomentar desenvolvimento regional Gurupi em 2025

Por Redação

Os empresários Guto Costa e Poliana Cirqueira anunciaram a organização de uma feira de negócios voltada para o setor agropecuário, marcada para 2025 em Gurupi, Tocantins. O evento tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento regional, oferecendo um espaço para exposição de produtos, serviços e inovações tecnológicas, além de promover networking e oportunidades de grandes negócios.

A iniciativa busca não apenas promover o setor agropecuário local, mas também posicionar Gurupi e região no cenário nacional, atraindo investidores e empresas de outras partes do Brasil e do exterior. Gurupi, como cidade polo que atende mais de 30 municípios, está equipada com uma rede hoteleira desenvolvida, diversos restaurantes e todos os serviços essenciais para garantir o sucesso da feira.

A feira, que ocorrerá em uma área de 30 hectares adquirida pelos empresários na margem da BR-153, próxima à PRF, promete ser um marco para a região, destacando Gurupi como um importante centro de inovação e desenvolvimento no setor agropecuário.