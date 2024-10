Inscrições para o vestibular de Medicina da UnirG encerram nesta sexta-feira, 18

Por Redação

O interessado em participar do processo seletivo para o curso de Medicina 2025/1, da Universidade de Gurupi – UnirG, para o campus Gurupi e em Paraíso do Tocantins (TO) deve ficar atento ao fim do prazo de inscrição. O candidato tem até amanhã, 18, para realizar o procedimento https://www.unirg.edu.br/vestibular, ao custo de R$ 350.

São ofertadas 120 vagas, sendo 60 para Gurupi e 60 vagas para Paraíso. Em cada uma das cidades, as vagas são distribuídas nas modalidades Ampla Concorrência (42 vagas), Cota/escola Pública (06 vagas), Exame Nacional do Ensino Médio – Enem (06 vagas), além da cota PCD – Pessoa com Deficiência (06 vagas).

O curso de Medicina é integral e a mensalidade, a partir do 1º período, para o campus de Gurupi é de R$ 6.354,25. Para pagamento até a data de vencimento o acadêmico terá 8% de desconto pontualidade, sendo R$ 5.845,91.

Para o campus de Paraíso a mensalidade é de R$ 6.631,45 com o desconto pontualidade, o valor passa a ser R$ 6.100,94. Os valores podem ser reajustados, conforme deliberação da Fundação UnirG e da Lei Municipal nº 1.970/2011.

Provas

No ato da inscrição, o candidato pode optar para realizar uma ou as duas provas, presencialmente, em um dos campi das respectivas cidades.

As avaliações serão aplicadas em 23 de novembro, das 13h30 às 17h30, em Paraíso do TO e em Gurupi no dia 24 de novembro, das 13h30 às 17h30. O candidato também pode concorrer a vagas nos dois campi, concomitantemente.

O pagamento da taxa é individual (para cada campus) e pode ser feito por meio de cartão de crédito ou por boleto bancário, até 21 de outubro.