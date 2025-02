Josi Nunes já cumpre promessas de campanha e vai construir escola, creche e casas populares

Por Redação

Já nos primeiros meses de seu segundo mandato, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, começou a cumprir as promessas de campanha. Determinada a avançar com grandes obras e projetos, ela garantiu R$ 13,7 milhões para a construção de um Centro de Educação Infantil (CMEI) no Setor Campo Belo e uma nova escola de Ensino Fundamental no Jardim dos Buritis. Além disso, articulou e conseguiu recursos para construção de 244 moradias populares.

O novo CMEI atenderá até 376 crianças nos turnos matutino e vespertino ou 188 em período integral, com um investimento de R$ 5.609.517,95. Já a nova escola no Jardim dos Buritis contará com cinco salas de aula, quadra poliesportiva e capacidade para até 350 estudantes em meio período ou 175 em período integral. O investimento será de R$ 8.173.863,58.

“Trabalho com compromisso e resultado. Em menos de dois meses, conseguimos recursos para uma nova creche e uma escola, além de mais moradias aos que tanto precisam. Estamos garantindo mais educação e qualidade de vida a todas as famílias. Gurupi pode ter certeza de que cada promessa será cumprida com seriedade e respeito à nossa gente”, afirmou Josi Nunes.

Moradia digna

Por mais de uma década, Gurupi ficou sem receber investimentos federais para casas populares, mas esse cenário mudou com a gestão de Josi Nunes. Ao todo, 244 moradias já estão garantidas pela prefeita que mais fez e faz por Gurupi. As primeiras 100 casas serão construídas em parceria com o governo federal, a gestão municipal e o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM). As famílias beneficiadas já estão cadastradas no MNLM e são compostas, prioritariamente, por mães beneficiárias do Bolsa Família, idosos e pessoas com deficiência.

Para viabilizar o projeto das 100 moradias, Josi Nunes articulou diretamente com a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) e garantiu a doação do terreno no Park Filó Moreira, um passo essencial para a construção das moradias.

Os recursos para mais 144 unidades habitacionais no Setor Nova Fronteira estão garantidos e a gestão municipal deu início ao cadastro das famílias interessadas. “Estamos empenhados em garantir que cada família tenha acesso a uma moradia digna. A casa própria não é apenas um teto, mas um passo fundamental para melhorar a qualidade de vida, trazer segurança e estabilidade. E não é só isso, pois com infraestrutura adequada, como saneamento, energia e ruas pavimentadas, garantimos que esses bairros se desenvolvam e ofereçam mais oportunidades para todos”, destacou Josi Nunes.

Mais casas

E as boas novas não param por aqui. Josi Nunes deu início a mais um projeto habitacional. A prefeita está articulando com a Câmara Municipal a criação de uma área destinada a uma entidade sem fins lucrativos, que se propõe a construir mais 166 unidades habitacionais.