Josi Nunes lança Projeto “Cuidar – Humanizando Relações” para proteger a saúde mental dos servidores de Gurupi

Projeto surgiu a partir da escuta ativa dos servidores, que manifestaram a necessidade de um suporte mais efetivo para lidar com as pressões diárias da profissão

Por Redação

A gestão da prefeita Josi Nunes segue transformando Gurupi com iniciativas inovadoras e humanizadas. O mais recente exemplo é o Projeto Cuidar – Humanizando Relações, nascido dessa preocupação de Josi Nunes em ter um olhar mais humano, acolhedor e sensível para quem cuida da nossa população. A iniciativa vai além do atendimento ao público: busca valorizar aqueles que estão na linha de frente, garantindo um ambiente mais saudável e acolhedor.

O projeto surgiu a partir da escuta ativa dos servidores. Em resposta, Josi Nunes implementou palestras, dinâmicas interativas, momentos de relaxamento com massagens e aromaterapia, proporcionando um espaço de autocuidado e reflexão para os trabalhadores da saúde.

Muito além de proporcionar um ambiente de valorização desses servidores, o projeto é pensado em resultados a longo prazo na melhoria da qualidade dos serviços de saúde ofertados à população. Psicóloga e professora, Josi Nunes se posiciona como uma prefeita que cuida das pessoas e valoriza quem trabalha pela cidade. “Servidores satisfeitos tendem a ser mais produtivos e comprometidos. Queremos evitar o esgotamento profissional e adoecimento dos nossos trabalhadores”, defende Josi Nunes ao convidar empresas e outras instituições a adotarem ações semelhantes, criando uma cultura de bem-estar em Gurupi.

A iniciativa já atendeu aos servidores da Educação e, agora, as boas práticas serão replicadas com os profissionais da Saúde.

”Nós sabemos que a saúde mental tem sido um grande desafio no mundo inteiro. Em Gurupi, não podemos ignorar essa realidade, especialmente quando se trata dos nossos servidores da saúde, que lidam diariamente com tantas pressões e desafios. O Projeto Cuidar nasceu dessa preocupação: de oferecer um olhar mais humano, acolhedor e sensível para quem cuida da nossa população”, destaca Josi Nunes.

Ambulatório de Saúde Mental

E as ações do Projeto Cuidar não param por aí. Ainda neste primeiro semestre de 2025, Gurupi ganhará um Ambulatório de Saúde Mental, voltado especialmente para o atendimento de servidores municipais. O serviço contará com uma equipe especializada de psicólogos e psiquiatras, garantindo suporte adequado a quem cuida da população.

Mais do que uma ação pontual, o Projeto Cuidar é um compromisso de longo prazo da gestão de Josi Nunes. “O Projeto Cuidar não é algo passageiro, é um compromisso da nossa gestão. Queremos que essas ações de acolhimento, palestras, dinâmicas e momentos de relaxamento aconteçam todos os meses, porque o cuidado com a saúde mental precisa ser constante. Estamos construindo uma Gurupi mais humana, mais acolhedora e mais preparada para os desafios do presente e do futuro”, reforça a prefeita.