Júri de PM reformado Edson Vieira ocorre nesta sexta-feira, em Gurupi

O julgamento do policial militar reformado Edson Vieira Fernandes está marcado para esta sexta-feira, 16 de maio, no Fórum da Comarca de Gurupi. Ele é acusado de homicídio triplamente qualificado.

Por Redação

Segundo a denúncia apresentada pela 4ª Promotoria de Justiça de Gurupi, o crime ocorreu na noite de 22 de janeiro de 2018, no setor Vila São José. Na ocasião, o acusado, em coautoria com outra pessoa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Luciana Menezes Barbosa, que foi atingida por vários tiros e morreu no local.

A acusação do Ministério Público do Tocantins sustenta que o crime foi cometido por motivo torpe, com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e que resultou em perigo comum. Conforme a apuração, o réu teria agido com o intuito de eliminar elementos sociais que considerava “indesejáveis” na comunidade local.

Edson Vieira Fernandes já foi condenado em outro júri popular por crime de natureza semelhante e responde a outras ações penais por crimes similares, indicando um possível padrão de atuação como parte de um grupo de extermínio.

A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Rafael Pinto Alamy.