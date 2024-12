Lavandeira comemora 29 anos com avanços e desenvolvimento nas Serras Gerais

Por Redação

Nesta quinta-feira, 19, a cidade de Lavandeira, localizada nas Serras Gerais, celebra 29 anos de emancipação política. Nos últimos oito anos, a gestão do prefeito Roberto César se destacou por transformações significativas, impulsionadas por investimentos que superam a marca de R$ 20 milhões de reais, fruto de parcerias com parlamentares da bancada federal e estadual, além de recursos próprios do tesouro municipal.

O prefeito Roberto César ressalta os avanços na saúde local, com a aquisição de ambulâncias e a construção de Unidades de Saúde tanto na zona urbana quanto rural. A gestão montou uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, dentistas, enfermeiros e psicólogos, oferecendo à comunidade uma gama de exames e serviços clínicos essenciais.

Na área da educação, Lavandeira também obteve progressos notáveis, incluindo a reforma e ampliação da escola e da creche municipal, valorização dos profissionais da educação e a implementação do ensino integral na rede municipal de ensino. O pagamento dos servidores públicos é uma prioridade, mantendo a folha de pagamento sempre em dia.

Além disso, a administração honrou compromissos deixados por gestões anteriores, com o pagamento de mais de R$ 400 mil em precatórios, reafirmando o compromisso do município junto aos órgãos públicos estaduais e federais.

A gestão do prefeito Roberto César também se destacou nas obras de infraestrutura, com a construção de um ginásio de esportes, pontes, recuperação de estradas vicinais e aquisição de maquinários, como patrol, caminhões e tratores, promovendo o fortalecimento da agricultura familiar.

O município investiu em melhorias urbanas, como pavimentação asfáltica, construção de meio-fio, sinalização, iluminação pública em LED, reformas em prédios públicos, revitalização de espaços comunitários e melhorias no estádio municipal e ginásio de esportes.

No campo esportivo, Lavandeira investiu na criação de uma escolinha de futebol e na realização de eventos e campeonatos, além de shows com atrações nacionais, contribuindo para a movimentação da economia local. A gestão ainda se comprometeu com a valorização da cultura, social e a preservação do meio ambiente.

Em declaração, o prefeito Roberto César expressou sua satisfação pelos avanços alcançados e agradeceu aos parceiros que contribuíram para o desenvolvimento do município, destacando a importância do senador Irajá, da ex-deputada Dulce Miranda, senador Eduardo Gomes e senadora Dorinha, que foram fundamentais na captação de emendas e recursos para Lavandeira. “Sentimento é de gratidão e de dever cumprido. São 16 anos dedicados a Lavandeira. Foram oitos anos como vereador e oito anos como prefeito desta cidade que tanto amo. Tenho orgulho em dizer que impulsionamos a nossa cidade e que transformamos sua realidade com uma gestão séria, transparente e com responsabilidade com o dinheiro público. Finalizo este mandato de oito anos com esse sentimento de gratidão aos nossos parceiros, em especial ao senador Irajá, responsável por grande parte dos investimentos que fizemos aqui. Agradeço cada servidor que caminhou com a gente neste período, aos meus amigos, familiares e principalmente ao povo de Lavandeira que creditaram sua confiança no nosso trabalho. A nossa história com o desenvolvimento da nossa cidade continua e vamos seguir juntos, trabalhando para que Lavandeira siga seu protagonismo nas Serras Gerais, avançando em qualidade de vida e com oportunidades para os lavandeirenses”, avaliou o prefeito.

Lavandeira, com seus 29 anos de história, continua a trilhar um caminho de crescimento e desenvolvimento, sempre em busca de melhorias para sua população.