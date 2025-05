Mais de 4 mil fiéis estarão presentes no 27ª EBADETINS E 30° ENOADETINS que inicia no próximo dia 23 de maio em Gurupi

Por Wesley Silas

A cidade de Gurupi, no Tocantins, se prepara para sediar mais uma edição de grandes eventos que destacam seu potencial no turismo de eventos e religioso. Com o 27ª EBADETINS e o 30ª ENOADETINS programados para ocorrer de 23 a 25 de maio na Catedral da Assembleia de Deus – Campo de Gurupi, a cidade espera receber mais de 4 mil fiéis de todo o estado.

Pastor Baltazar e Pra. Ruthlene serão os anfitriões do evento, que conta ainda com a presença de renomados preletores, como os pastores Alex Cardoso e Nerildo Accioly, vindos de São Paulo, além do pastor Amarildo, presidente da Convenção. “Estaremos gratos com a participação de todos nesses dias de estudos bíblicos, explorando o tema da cura do corpo físico e espiritual”, comentou o pastor Baltazar ao Portal Atitude.

A importância de eventos como o EBADETINS e o ENOADETINS também se destaca na economia local se confirma pela movimentação significativa de visitantes, como foi notado recentemente com a realização da XI edição do Intermed Norte, que atraiu mais de 3,5 mil pessoas. No final deste mês, Gurupi também sediará a 50ª Expo Gurupi, destacando sua versatilidade para receber eventos diversos.

Os encontros EBADETINS e ENOADETINS promessas de promover o fortalecimento da liderança eclesiástica através de estudos bíblicos, troca de experiências e capacitação pastoral. Além do conteúdo espiritual, os eventos também oferecem espaço para discussões práticas e atuais, como desafios éticos na igreja e saúde mental dos líderes religiosos. O suporte de figuras importantes, como o bispo primaz Manoel Ferreira e o bispo Samuel Ferreira, além do deputado federal Filipe Martins, reforça a relevância e a influência desses encontros no cenário religioso nacional, promovendo uma forte relação entre valores cristãos e atuação pública.